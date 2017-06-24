Джолион Палмер пропустит квалификацию

Джолион Палмер не сможет участвовать в квалификации Гран При Азербайджана. Из-за утечки топлива его машина загорелась в начале утренней тренировки, но после сессии её доставили в боксы с большой задержкой, так что механики не успеют её восстановить.
Команда обратится к FIA с просьбой допустить гонщика на старт завтрашней гонки.
Источник — f1news
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