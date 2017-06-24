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Джолион Палмер пропустит квалификацию

У пилота Renault проблема с болидом

  • 24.06.2017 16:09
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Джолион Палмер не сможет участвовать в квалификации Гран При Азербайджана. Из-за утечки топлива его машина загорелась в начале утренней тренировки, но после сессии её доставили в боксы с большой задержкой, так что механики не успеют её восстановить.

Команда обратится к FIA с просьбой допустить гонщика на старт завтрашней гонки.

Источник — f1news

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