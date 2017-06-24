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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран При Азербайджана

Боттас стал вторым, а Феттель лишь четвертый

  • 24.06.2017 17:23
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© twitter.com

Британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран При Азербайджана, который проходит в Баку.

Второй время на бакинской трассе у напарника Хэмилтона по «Мерседесу» Вальттери Боттаса, третьим стал Кими Райкконен из «Феррари».

Себастьян Феттель, лидирующий в общем зачете, стал лишь четвертым.

Источник — Sport.ua

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