Хэмилтон выиграл квалификацию Гран При Азербайджана

Британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран При Азербайджана, который проходит в Баку.

Второй время на бакинской трассе у напарника Хэмилтона по «Мерседесу» Вальттери Боттаса, третьим стал Кими Райкконен из «Феррари».

Себастьян Феттель, лидирующий в общем зачете, стал лишь четвертым.