Хэмилтон выиграл квалификацию Гран При Азербайджана

Британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран При Азербайджана, который проходит в Баку.
Второй время на бакинской трассе у напарника Хэмилтона по «Мерседесу» Вальттери Боттаса, третьим стал Кими Райкконен из «Феррари».
Себастьян Феттель, лидирующий в общем зачете, стал лишь четвертым.
Источник — Sport.ua
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