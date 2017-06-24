ХЭМИЛТОН: «Это был один самых захватывающих кругов квалификации»

Поул-позицию на бакинской трассе выиграл Льюис Хэмилтон, показав очень хорошее время, несмотря все сложности, сопровождавшие квалификацию.



Льюис Хэмилтон: «Это был один из самых захватывающих квалификационных кругов, которые я проехал в этом году! Разумеется, прессинг был очень сильным, ведь я мог показать хорошее время ещё на первом круге, но не получилось – я допустил ошибку в последнем повороте.



Прогреть эти шины до нужной температуры очень непросто, так что под конец вопрос стоял так: всё или ничего. Но по ходу круга скорость постепенно росла, я видел, что впереди меня ехал Валттери Боттас, и понимал, что он должен показать хороший результат… Помню, что, подъезжая к последнему повороту, я подумал: «Ну, пожалуйста, пусть мне хватит скорости для поула!» Так что сейчас я очень рад!



Сюда приехало немало британских болельщиков, я чувствую отличную поддержку, за что очень благодарен. По-моему, именно такой и должна быть квалификация, я в восторге от того, что мне удалось проехать такой круг, и спасибо команде, она отлично поработала, готовя наши машины и вовремя выпуская нас на трассу.



Завтра нас ждёт долгая гонка, и стартовать лучше всего с поула!»