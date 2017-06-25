Літо у самому розпалі так само, як і сезон мотоперегонів.

Чемпіонат 2017 року, котрий почався у травні у Полтаві, набрав обертів та швидкості під час другого етапу в середині червня. Ще більше учасників, нові переможці, нові рекорди траси – і це лише початок сезону.

Отже, мотоперегони не знижують темп – в останній вікенд першого літнього місяця, 24 та 25 червня на київській «Чайці» проходитиме третій етап чемпіонату UASBK.

Вже визначились фаворити у кожному з десяти класів, у яких змагатимуться ті, хто хоче перевірити себе на швидкість і конкурентоспроможність за кермом мотоциклів.

В окремих заліках ганятимуться дівчата, юнаки та найдосвідченіші гонщики країни. Чинні чемпіони класів Леді, Супперсток-300+Юніор та Майстер поки лідирують по очках з перемогами у двох перших гонках, а от ті, хто посядуть друге та третє місця визначатиметься у подальших етапах.

Дебютанти та початківці змагаються у класах Аматор-600 та Аматор-1000. Ті, хто почуває себе впевненіше, мають можливість випробувати свої сили у доросліших класах Суперсток-600 та Суперсток-1000.

Головною подією етапу, як завжди, стануть заїзди найстарших класів UASBK Суперсопрт-600 та Супербайк (1000). На другому етапі був встановлений новий рекорд траси, і це лише початок сезону, отже, варто не пропустити найшвидший заїзд чемпіонів минулих років та новачків цього класу, боротьба яких змушує уболівальників затримувати подих.

Це справжнє шоу адреналіну та швидкості, яке варто побачити на власні очі, поринути у атмосферу мотоперегонів, поспілкуватися зі спортсменами та командами, а також відвідати виставку та побачити шоу, які будуть влаштовані поміж заїздами.

Стати свідками однієї з найцікавіших подій цього літа можна відвідавши автодром «Чайка» 24 та 25 червня, де проходитиме третій вікенд сезону-2017 UASBK.



