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Даниэль Риккардо выиграл Гран-при Азербайджана

Феттель финишировал впереди Хэмилтона, увеличив преимущество в личном зачете

  • 25.06.2017 18:42
  • 758 просмотров
  • 3 комментария
Метки
f1news.ru
© f1news.ru

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо выиграл Гран-при Азербайджана. Второе место досталось Валттери Боттасу из «Мерседес», третье – 18-летнему Лансу Строллу из «Уильямс».

Себастьян Феттель финишировал впереди Льюиса Хэмилтона, увеличив преимущество в личном зачете.

Результаты гонки

Пилот Команда Время   Пит
1. Д.Риккардо Red Bull     4
2. В.Боттас Mercedes +3.904   4
3. Л.Стролл Williams +4.009   3
4. С.Феттель Ferrari +5.976   4
5. Л.Хэмилтон Mercedes +6.188   4
6. Э.Окон Force India +30.298   4
7. К.Магнуссен Haas +41.753   2
8. К.Сайнс Toro Rosso +49.400   3
9. Ф.Алонсо McLaren +59.551   3
10. П.Верляйн Sauber +89.093   5
11. М.Эриксон Sauber +91.794   3
12. С.Вандорн McLaren +92.160   4
13. Р.Грожан Haas +1 круг   5

Причины сходов

Пилот Команда Круг Причина
Д.Палмер Renault 7 мех.проблемы
Д.Квят Toro Rosso 11 электрика
М.Ферстаппен Red Bull 12 мех.проблемы
Н.Хюлкенберг Renault 24 авария
Ф.Масса Williams 26 амортизатор
С.Перес Force India 41 мех.проблемы
К.Райкконен Ferrari 47 мех.проблемы

 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Дьявол
      Дьявол, 25.06.2017 19:22
    0
    Обалденная гонка!!!
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    Romin20
      Romin20, 25.06.2017 19:39
    +1
    Дьявол, 25.06.2017 19:22
    Обалденная гонка!!!
    концовка интересная. А вот начало вообще печаль-беда. Только за машиной безопасности и ехали.
    Но вторая часть все исправила. И новые люди на подиуме)
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    juvemu
    juvemu, 25.06.2017 19:43
    0
    Хемельтон Льюис, конечно курва, не красиво Фетеля оттормаживал, за это и Люсю надо было наказывать десяти секундным штрафом
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