Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо выиграл Гран-при Азербайджана. Второе место досталось Валттери Боттасу из «Мерседес», третье – 18-летнему Лансу Строллу из «Уильямс».
Себастьян Феттель финишировал впереди Льюиса Хэмилтона, увеличив преимущество в личном зачете.
Результаты гонки
|Пилот
|Команда
|Время
|Пит
|1. Д.Риккардо
|Red Bull
|4
|2. В.Боттас
|Mercedes
|+3.904
|4
|3. Л.Стролл
|Williams
|+4.009
|3
|4. С.Феттель
|Ferrari
|+5.976
|4
|5. Л.Хэмилтон
|Mercedes
|+6.188
|4
|6. Э.Окон
|Force India
|+30.298
|4
|7. К.Магнуссен
|Haas
|+41.753
|2
|8. К.Сайнс
|Toro Rosso
|+49.400
|3
|9. Ф.Алонсо
|McLaren
|+59.551
|3
|10. П.Верляйн
|Sauber
|+89.093
|5
|11. М.Эриксон
|Sauber
|+91.794
|3
|12. С.Вандорн
|McLaren
|+92.160
|4
|13. Р.Грожан
|Haas
|+1 круг
|5
Причины сходов
|Пилот
|Команда
|Круг
|Причина
|Д.Палмер
|Renault
|7
|мех.проблемы
|Д.Квят
|Toro Rosso
|11
|электрика
|М.Ферстаппен
|Red Bull
|12
|мех.проблемы
|Н.Хюлкенберг
|Renault
|24
|авария
|Ф.Масса
|Williams
|26
|амортизатор
|С.Перес
|Force India
|41
|мех.проблемы
|К.Райкконен
|Ferrari
|47
|мех.проблемы
Источник — Sport.ua
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