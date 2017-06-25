Даниэль Риккардо выиграл Гран-при Азербайджана

Из этих 15 только Ортис и Кличко нормальные боксеры, а остальные полный отстой.

Я говорю- в нападение сборной, а тренеру Шеве еще доказывать и доказывать...

Нужно пожаловаться в Спортлото!

Борьба за Коноплянку? Гы, хотя бы за полцены сплавили бы...

Адамека уже трудно и середняком назвать, после поражения от Витали карьера покатилась у чувака по...

Хемельтон Льюис, конечно курва, не красиво Фетеля оттормаживал, за это и Люсю надо было наказыват...

концовка интересная. А вот начало вообще печаль-беда. Только за машиной безопасности и ехали. Но...