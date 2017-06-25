Перемога Ріккардо у божевільній гонці в Азербайджані

Траса в Баку стала справжнім викликом для пілотів, адже й без того вузькі місця стали для нових ширших машин надзвичайним випробуванням, яке не усім пілотам вдалося пройти. Починаючи ще з першого тренування хтось неодмінно перевіряв стіни та власну машину на міцність – стіни завжди перемагали.

Якщо у п’ятницю несподівано швидшим за всіх був Ферстаппен, то вже вчора все стало на свої місця і на чільні місця вийшли пілоти Мерседес та Феррарі. Кваліфікацію виграли «срібні стріли», зайнявши перший ряд, а другий дістався «червоним». Поул став уже 66-м для Хемілтона, який з великим оптимізмом дивився на свої шанси в гонці.

Палмер, який через загорання машини навіть не взяв участі у кваліфікації, був допущений стюардами на старт останнім. Ще троє пілотів отримали штрафи: Сайнс втратив 3 позиції за аварію в Монреалі, а Вандорн з Алонсо «втратили» 35 і 40 місць відповідно за вже чергові понаднормові заміни елементів силової установки.

Та найбільш обговорюваною темою перших двох днів стали шини і вибір Піреллі – навіть найбільш м’який в Баку комплект SuperSoft прогріти та вивести в робочий температурний діапазон було непросто. Про ґуму Soft і Medium взагалі мову вести не потрібно було. Шинників не критикував тільки ледачий, справедливо вважаючи, що на гладкому та слизькому міському асфальті доречнішими були б шини UltraSoft. Звісно що за два дні коли траса вкрилася відпрацьованою ґумою ситуація стала кращою, але проблем з довгим прогрівом та швидким охолодженням це повністю не вирішувало. Свій перший відрізок на шинах Soft вирішили зробити Грожан, Ерікссон і Вандорн, явно розраховуючи на відносно ранню появу машини безпеки, інші пілоти обрали для старту SuperSoft.

Старт гонки вийшов навіть гарячішим, ніж температура траси: якщо Хемілтону без проблем вдалося зберегти першу позицію, то за другу жорстка боротьба між Боттасом і Ряйкконеном у другому повороті завершилася зіткненням двох фінів та пошкодженням їх машин! У підсумку Кімі відкотився на п’яте місце, а Валттері з пробитим колесом і пошкодженим переднім крилом повільно їхав в бокси, де отримав комплект шин Soft і нове крило. От тільки пілот Мерседес втратив так багато, що після піт-стопу виїхав поступаючись колом. У той же час Райкконен поскаржився команді на проблеми у задній частині своєї Феррарі, також якісь уламки застрягли у передньому крилі машини №7.

На перших колах ситуація в гонці була доволі звичною – пелотон потрошки став розтягуватися, а Хемілтон з Феттелем від’їжджати від Переса з Ферстаппеном. Причому Льюіс та команда все тримали під контролем. Уже на шостому колі Даніель Ріккардо, який скаржився на поведінку машини, поїхав на такий ранній піт-стоп, де крім нових шин його машину додатково оглянули механіки. Австралієць відкотився на передостаннє, 19-те місце, позаду був тільки Валттері Боттас.

Після десяти кіл Ферстаппен розпочав напрочуд активно атакувати Переса, але мексиканець зумів захистити позицію. Та вже за пару хвилин на машині Макса виникли проблеми з силовою установкою і його спокійно обійшли Райкконен, Окон, Масса. Тим часом гонка завершилася для Квята – Данііл змушено зупинився на трасі після 12-го повороту. І тут на всю красу проявилися особливості міської траси – оперативно і водночас безпечно прибрати Торо Россо з траси було неможливо, тож гонку очолив автомобіль безпеки. Його поява спричинила справжній ажіотаж в боксах, бо абсолютна більшість гонщиків поїхали міняти шини. Відтак на чолі пелотону жодних змін не сталося: Хемілтон продовжував лідирувати, а позаду їхали Феттель, Перес і Райкконен.

Під час рестарту на довжелезній прямій Перес спробував обігнати Феттеля, але німець опирався до останнього і позицію захистив. Водночас проблемами Райкконена з переднім крилом на повну скористалися Масса з Оконом – обоє обігнали Феррарі фіна. При цьому на прямій від машини Кімі відлетіло кілька уламків і дирекція гонки знову випустила машину безпеки. Метою другої її появи було саме прибирання уламків машин на кількох відрізках траси. Їдучи позаду машини безпеки низка пілотів скаржилася, що темп занадто низький і було б добре, аби Майландер їхав трохи швидше.

Знаходячись позаду машини безпеки Льюіс вирішив перевірити пильність Феттеля і сповільнився на виході з одного з поворотів – тест на пильність німець не пройшов, бо таки вдарив Мерседес лідера гонки. На щастя ж для обох зіткнення було незначним і обійшлося лише пошкодженням переднього крила на Феррарі. Проте розлючений Себастьян під’їхав впритул до Льюіса помахав руками і… в’їхав правими колесами у ліві на Мерседес… Безперечно Хемілтон дуже здивувався з такої неадекватної поведінки чотириразового чемпіона, але треба було готуватися до продовження гонки.

Під час другого рестарту Феттеля атакували одночасно Перес і Масса! І знову якимось дивом Себастьяну, на передньому крилі якого пошкодження тільки посилювалося, вдалося зберегти друге місце, а на третє вийшов бразилець! У другому повороті трасу не змогли поділити пілоти Форс Індії – Перес залишився без переднього крила, у Окона ж був прокол заднього правого колеса. Ще за мить виявилося, що і на Феррарі Райкконена на додачу до вже існуючих проблем додався прокол заднього правого колеса. В боксах виявилося що гонку може продовжити лише Окон, пошкодження на машинах Серхіо та Кімі виявилися фатальними для техніки.

Звісно що після чергового зіткнення з’явилися нові уламки і на трасу ще раз виїхала машина безпеки, уже втретє за 10 кіл. Фернандо Алонсо по радіо сказав, що було б варто взагалі зупинити гонку через безліч уламків на багатьох ділянках. Як не дивно, але саме так дирекція гонки і вчинила, вивісивши червоні прапори. Таким чином гонку на 20 хвилин зупинили. За цей час механіки встигли відремонтувати машини Переса і Райкконена, а Феттелю замінили переднє крило. Щоправда відставання Серхіо з Кімі вимірювалося вже двома колами і максимум на що можна було сподіватися – це відіграти одне позаду машини безпеки, якщо буде дозвіл дирекції, ну і на цьому все. До того ж пізніше фіна з мексиканцем покарали, бо ремонт проводити можна було виключно на піт-лейн, а не в гаражі. Та це з’ясується дещо пізніше.

Під час чергового рестарту Феттель вже не захищався, а намагався атакувати Хемілтона, щоправда британець досить легко захистив позицію. А от позаду лідерів боротьба виявилася неймовірною – на прямій одночасно зійшлися Масса, Стролл, Ріккардо та Хюлькенберг! У цій боротьбі найкраще зумів зорієнтуватися Даніель, який і вийшов на третє місце! У цей же час на Вільямс Феліпе виникли проблеми і він став відносно легкою здобиччю для інших гонщиків, але довго так продовжуватися не могло і бразильця покликали в бокси, де гонка для нього закінчилася. Валттері Боттас, гонка якого перетворилася на жах на старті, вже повернувся у топ-10 і поступово проривався нагору!

На чолі гонки все було спокійно: Хемілтон лідирував і чудово розумів, що Феттеля чекає покарання за безглузде зіткнення позаду машини безпеки. Проте все миттю змінилося тоді, коли вже на машині Льюіса проявилися проблеми з підголівником, який погано закріпили перед рестартом і який високо піднімався на прямих, змушуючи Хемілтона притримувати деталь рукою. Зрозуміло, що довго так тривати не могло, а оскільки британець не міг самостійно закріпити підголівник в гоночному режимі, то нічого не залишалося як закликати пілота в бокси. В момент коли Льюіс звертав на піт-лейн, прийшло рішення стюардів про покарання Феттеля – 10 секунд stop&go. Заміна підголівника Хемілтона тривала 9,3 секунди, Феттелю обов’язково треба було робити 10-секундну зупинку, тож хто з них опиниться попереду залишалося відкритим питанням. Зрозумілим було і те, що віртуальним лідером за таких обставин ставав Ріккардо!

Льюіс повернувся на трасу дев’ятим позаду Сайнса, якого досить швидко обігнав. Двома колами пізніше в бокси звернув Феттель відбувати штраф, на трасу німець повернувся сьомим попереду Хемілтона, страшенно невдоволеного занадто м’яким, на його думку, покаранням Себастьяна. Між ними на трасі ще знаходився швидкий, але коловий Перес, який своєю присутністю дещо стримував і сильно нервував Льюіса, що збирався наздогнати й обігнати свого головного конкурента. Дорогою до фінішу Феттель з Хемілтоном обігнали Алонсо, Магнуссена й Окона, але до реальної боротьби між лідерами чемпіонату справа не дійшла – попри обмін швидкими колами Себастьян зумів контролювати відрив на достатньому рівні, навіть кілька помилок німця не допомогли Льюісу.

Якщо з переможцем цієї шаленої гонки все ставало усе більш зрозуміло – Ріккардо від’їхав від Стролла на безпечну відстань і безпомилково їхав трасою, то за друге місце намічалася боротьба, оскільки Боттас упевнено наздоганяв канадця, відіграючи по секунді на кожному колі. У такій насиченій на події гонці позиції на подіумі вирішилися на фінішній лінії – Валттері максимально ефективно зумів використати сліп-стрім та DRS позаду білої машини і на фініші Мерседес опинилася попереду Вільямс! Фін, який на другому колі гонки програвав коло, за допомогою виїздів машини безпеки та зупинки гонки зумів відігратися і стати другим – фантастика! Ну а для Стролла це перший подіум в кар’єрі, причому вже за два тижні після дебютного «фінішу в очках»! Завдяки цьому Вільямс піднялася на п’яте місце в Кубку конструкторів, випередивши Торо Россо.

Даніель Ріккардо, що стартував сьогодні десятим і в певний момент гонки їхав на 19-й позиції, абсолютно несподівано, але від того не менш заслужено виграв Гран Прі Азербайджану! Цей тріумф став для австралійця першим в сезоні та п’ятим загалом! Третій рік поспіль Даніель неодмінно виграє як мінімум одну гонку в сезоні! Технічні проблеми з підголівником коштували Мерседес і Хемілтону перемоги, так само як і нестриманість Феттеля не дозволила німцеві перемогти, скориставшись проблемами конкурента. Щоправда Себастьян, фінішувавши попереду Льюіса ще на два очка збільшив відрив в особистому заліку. В свою чергу Мерседес в Кубку конструкторів зробила ривок уперед.

На тлі надзвичайно цікавої та хаотичної гонки з сенсаційними призерами ледве не загубилися досягнення цьогорічних аутсайдерів: Фернандо Алонсо сьогодні таки зумів дістатися фінішу і зробив це дев’ятим, заробивши перші в сезоні очки для Макларен! Водночас Паскаль Верляйн, замкнувши першу десятку, додав ще один пункт до скарбнички Заубер.

В Австрії за два тижні чемпіонат продовжиться!

Гран Прі Азербайджану

Пілот Команда Час Піт 1. Д. Ріккардо Red Bull 2:03:55.573 4 2. В. Боттас Mercedes + 3.904 4 3. Л. Стролл Williams + 4.009 3 4. С. Феттель Ferrari + 5.976 4 5. Л. Хемілтон Mercedes + 6.188 4 6. Е. Окон Force India + 30.298 4 7. К. Магнуссен Haas + 41.753 2 8. К. Сайнс Toro Rosso + 49.400 3 9. Ф. Алонсо McLaren + 59.551 3 10. П. Верляйн Sauber + 1:29.093 5 11. М. Ерікссон Sauber + 1:31.794 3 12. С. Вандорн McLaren + 1:32.160 4 13. Р. Грожан Haas + 1 коло 5

Найшвидше коло гонки: Себастьян Феттель, Ferrari – 1:43.441 (47-ме коло)

Не фінішували:

К. Райкконен Ferrari 47 коло механічні проблеми С. Перес Force India 40 коло механічні проблеми Ф. Масса Williams 26 коло амортизатор Н. Хюлькенберг Renault 25 коло аварія М. Ферстаппен Red Bull 13 коло механічні проблеми Д. Квят Toro Rosso 10 коло електрика Дж. Палмер Renault 8 коло механічні проблеми

Особистий залік

1. С. Феттель Scuderia Ferrari 153 2. Л. Хемілтон Mercedes AMG Petronas F1 Team 139 3. В. Боттас Mercedes AMG Petronas F1 Team 111 4. Д. Ріккардо Red Bull Racing 92 5. К. Райкконен Scuderia Ferrari 73 6. М. Ферстаппен Red Bull Racing 45 7. С. Перес Sahara Force India F1 Team 44 8. Е. Окон Sahara Force India F1 Team 35 9. К. Сайнс Scuderia Toro Rosso 29 10. Ф. Масса Williams Martini Racing 20 11. Н. Хюлькенберг Renault Sport Formula 1 Team 18 12. Л. Стролл Williams Martini Racing 17 13. К. Магнуссен Haas F1 Team 11 14. Р. Грожан Haas F1 Team 10 15. П. Верляйн Sauber F1 Team 5 16. Д. Квят Scuderia Toro Rosso 4 17. Ф. Алонсо McLaren Honda Formula 1 Team 2

Кубок конструкторів

1. Mercedes AMG Petronas F1 Team Mercedes 250 2. Scuderia Ferrari Ferrari 226 3. Red Bull Racing TAG Heuer 137 4. Sahara Force India F1 Team Mercedes 79 5. Williams Martini Racing Mercedes 37 6. Scuderia Toro Rosso Renault 33 7. Haas F1 Team Ferrari 21 8. Renault Sport Formula 1 Team Renault 18 9. Sauber F1 Team Ferrari 5 10. McLaren Honda Formula 1 Team Honda 2

В'ячеслав КОБРЖИЦЬКИЙ