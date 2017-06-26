Даниэль Риккардо: «В это невозможно поверить! Безумная была гонка! После рестарта стало понятно, что у нас появился шанс на подиум, но потом мы узнали, что у Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля проблемы… Но и мне в начале гонки пришлось провести незапланированный пит-стоп: после нескольких кругов какие-то обломки попали в воздуховод тормозов, поэтому пришлось ехать в боксы, чтобы его прочистить.

После этого мы, по-моему, откатились на 17-ю позицию, и мог ли я тогда представить, что выиграю? Конечно, нет! Мы ещё в прошлом году ожидали, что гонка на этой трассе должна быть безумной – со всеми этим хаосом, автомобилями безопасности и так далее – но получили её сейчас.

Конечно, вчера я был расстроен из-за того, что допустил ошибку в квалификации, но собирался бороться до последнего. Я знал, что в гонке всё будет по-другому, и ещё вчера говорил, что самое главное – постараться избежать неприятностей – безусловно, сегодня такой подход окупился!

Если честно, у меня сейчас нет слов, и на круге возвращения в боксы я просто смеялся без остановки, как школьник!»