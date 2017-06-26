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Даниэль РИККАРДО: «В это невозможно поверить!»

Даниэль Риккардо одержал удивительную победу на городской трассе в Баку

  • 26.06.2017 07:21
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Даниэль РИККАРДО: «В это невозможно поверить!»
Даниэль Риккардо: «В это невозможно поверить! Безумная была гонка! После рестарта стало понятно, что у нас появился шанс на подиум, но потом мы узнали, что у Льюиса Хэмилтона и Себастьяна Феттеля проблемы… Но и мне в начале гонки пришлось провести незапланированный пит-стоп: после нескольких кругов какие-то обломки попали в воздуховод тормозов, поэтому пришлось ехать в боксы, чтобы его прочистить.
 
После этого мы, по-моему, откатились на 17-ю позицию, и мог ли я тогда представить, что выиграю? Конечно, нет! Мы ещё в прошлом году ожидали, что гонка на этой трассе должна быть безумной – со всеми этим хаосом, автомобилями безопасности и так далее – но получили её сейчас.
 
Конечно, вчера я был расстроен из-за того, что допустил ошибку в квалификации, но собирался бороться до последнего. Я знал, что в гонке всё будет по-другому, и ещё вчера говорил, что самое главное – постараться избежать неприятностей – безусловно, сегодня такой подход окупился!
 
Если честно, у меня сейчас нет слов, и на круге возвращения в боксы я просто смеялся без остановки, как школьник!»
 

Источник — f1news

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