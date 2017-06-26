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Валттери БОТТАС: «Красные флаги мне очень помогли»

После первого круга гонки в Баку для Валттери Боттаса, казалось, всё было потеряно

  • 26.06.2017 09:52
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Валттери БОТТАС: «Красные флаги мне очень помогли»
После столкновения с Райкконеном и пит-стопа, он проигрывал всем круг на повреждённой машине. Тем не менее, финну удалось отыграться и он закончил гонку вторым, обогнал Williams Стролла за несколько метров до финишной черты.
 
- Валттери, что произошло во втором повороте? Кими обвиняет в произошедшем вас, и это не первый инцидент между вами...
- Знаете, очень жаль, что мы с Кими снова столкнулись, но мы с ним сражаемся за одни и те же позиции, так что это просто неудачное стечение обстоятельств. Что касается моей точки зрения...
 
Он ехал снаружи, и нельзя сказать, что он затормозил слишком поздно, и да, он был чуть впереди, но я оказался на внутренней части, и мне тоже нужно было проехать поворот. Он повернул так, что мне оставалось только выехать за пределы трассы. В этот момент я уже не собирался отступать. Поэтому я выехал на поребрик, машина подскочила, и я врезался в него, пробив шину. Нужно пересмотреть запись, но я не мог отступить. Я был внутри, и считал, что имею преимущество. Там есть место для двух машин, и если бы он проехал немного дальше, вероятно, всё равно удержал бы свою позицию.
 
- Затем вам пришлось долго возвращаться в боксы на повреждённой машине...
- Да, я видел, как повреждённая шина разрушает машину... Время тянулось долго, мне показалось, что от второго поворота до боксов я ехал час.
 
Вернувшись на трассу, я проигрывал всем круг, но дальнейшее развитие событий показало, что никогда нельзя сдаваться. Сумасшедшая гонка – за автомобилем безопасности мне позволили вернуться в круг, благодаря чему я смог сражаться за позиции. Мы справились – машина была повреждена, но во время красных флагов нам удалось исправить большую часть этих повреждений. После рестарта машина вела себя хорошо, мне оставалось лишь использовать каждую возможность и отыгрываться шаг за шагом, это было здорово.
 
- Ваша погоня за Строллом стала украшением гонки. Вы знали, что сможете его опередить?
- Да. Сложнее всего оказалось обогнать Окона – у его машины всё хорошо как с общим темпом, так и со скоростью на прямых. Потом, оказавшись на свободной трассе, я знал, что у меня есть шанс.
 
Инженер отсчитывал мне оставшиеся круги в обратном порядке, говорил моё отставание, так что я примерно понимал, что смогу нагнать его на последнем круге. Я атаковал, как только мог, ехал в квалификационном темпе, не экономил шины – резина позволяла, поскольку температура асфальта падала. Перед последним поворотом я получил возможность использовать DRS, но не совсем был уверен в том, где расположена линия финиша, и не мог её видеть, но когда включилось радио, и я услышал аплодисменты на заднем плане, то знал, что сейчас мне скажут: «Отлично, ты второй».
 
- Вы отставали на круг, но в итоге финишировали на подиуме. Должно быть, это удивительное чувство?
- Это было действительно здорово, ведь когда вы в круге позади уже в начале гонки, у вас не так много шансов отыграться. Но это хороший пример того, что никогда не надо сдаваться. Команда сказала, что нужно не опускать голову и работать, тогда у нас будут шансы. Они действительно появились, мы смогли их использовать, и я получил огромное удовольствие от последних кругов.
 
Я пытался проехать максимально быстро каждый поворот, каждый круг, подбираясь всё ближе и ближе, затем впереди появилась его машина, и я мог видеть, как тает отрыв... Но в то же время я рад за него – хорошо, что я не отобрал у него третье место, и Лэнс смог подняться на подиум после тяжёлого начала сезона.
 
- Позади вас нагоняли Феттель и Хэмилтон. Вас это тоже подгоняло?
- Я знал, каков мой отрыв, думаю, мои шины были чуть старше. Ситуация была не совсем ясной, но я понимал, что лучшие пять или шесть машин финишируют близко друг от друга.
 
- Похоже, по ходу уик-энда команде удалось добиться большого прогресса, ведь в пятницу у вас возникли сложности...
- Да, определённо, в пятницу управлять машиной было сложно, возникли проблемы с балансом. Машина реагировала слишком резко, и нам пришлось серьёзно пересмотреть настройки.
 
- Это та же проблема с балансом, о которой вы говорили в Сочи и Монако?
- Да, в значительной степени. Так что пришлось значительно поменять механический баланс. В аэродинамике мы не делали больших изменений, но в плане подвески, думаю, подход на этот уик-энд был выбран не идеальный – оказалось сложно заставить передние шины работать. Но постепенно мы прибавляли, баланс стал более стабильным, управляемость улучшилась. Тем не менее, и в гонке управлять машиной было нелегко, но уже в квалификации мы оказались намного быстрее, чем в пятницу.
 

Источник — f1news

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