Ферстаппен грозит штраф в 25 тысяч евро за отказ общаться с прессой

Гран При Азербайджана закончился для Макса Ферстаппена сходом: внезапно упала мощность мотора, команда не смогла быстро найти решение и на пит-стопе закатила его машину в боксы.
«После старта у меня были отличные перспективы, но, к сожалению, снова возникла механическая проблема, – написал Ферстаппен в Twitter после схода. – Был шанс побороться за подиум, так что я очень огорчён итогами этого Гран При».
Расстроенный четвертым сходом в шести последних гонках, голландец сразу вернулся в гостиницу, проигнорировав обязательный выход к прессе. За это гонщик может получить штраф в размере 25000 евро.
«Макс не смирился – на самом деле он расстроен, - заявил менеджер гонщика Раймонд Вермёлен. - Он не понимает, что ему делать».
Источник — f1news
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