Ферстаппен грозит штраф в 25 тысяч евро за отказ общаться с прессой

Гран При Азербайджана закончился для Макса Ферстаппена сходом: внезапно упала мощность мотора, команда не смогла быстро найти решение и на пит-стопе закатила его машину в боксы.



«После старта у меня были отличные перспективы, но, к сожалению, снова возникла механическая проблема, – написал Ферстаппен в Twitter после схода. – Был шанс побороться за подиум, так что я очень огорчён итогами этого Гран При».



Расстроенный четвертым сходом в шести последних гонках, голландец сразу вернулся в гостиницу, проигнорировав обязательный выход к прессе. За это гонщик может получить штраф в размере 25000 евро.



«Макс не смирился – на самом деле он расстроен, - заявил менеджер гонщика Раймонд Вермёлен. - Он не понимает, что ему делать».