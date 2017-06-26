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Ферстаппен грозит штраф в 25 тысяч евро за отказ общаться с прессой

Гонщик на эмоциях покинул гонку

  • 26.06.2017 23:06
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f1news.ru
© f1news.ru

Гран При Азербайджана закончился для Макса Ферстаппена сходом: внезапно упала мощность мотора, команда не смогла быстро найти решение и на пит-стопе закатила его машину в боксы.

«После старта у меня были отличные перспективы, но, к сожалению, снова возникла механическая проблема, – написал Ферстаппен в Twitter после схода. – Был шанс побороться за подиум, так что я очень огорчён итогами этого Гран При».

Расстроенный четвертым сходом в шести последних гонках, голландец сразу вернулся в гостиницу, проигнорировав обязательный выход к прессе. За это гонщик может получить штраф в размере 25000 евро.

«Макс не смирился – на самом деле он расстроен, - заявил менеджер гонщика Раймонд Вермёлен. - Он не понимает, что ему делать».

Источник — f1news

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