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Хельмут МАРКО: «Постепенно наша скорость растет»

Советник Red Bull по автоспорту уверен, что команда сможет снова выиграть в этом сезоне

  • 29.06.2017 07:41
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Хельмут МАРКО: «Постепенно наша скорость растет»
В Баку Даниэль Риккардо одержал первую победу в сезоне, а для Макса Ферстаппена гонка закончилась очередным сходом из-за проблем с двигателем. Советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко уверен, что команда сможет снова выиграть в этом сезоне, причём без помощи соперников.
 
Вопрос: Даниэль Риккардо выиграл гонку, а Макс Ферстаппен в четвёртый раз сошёл с дистанции. Гонка оставила противоречивые эмоции?
Хельмут Марко: Победа – это победа. Это главное. Время Макса ещё придет. Ему нужно набраться терпения. Конечно, тяжело смириться с четырьмя сходами в восьми гонках, а победа напарника усугубляет ситуацию.
 
Вопрос: Почему Даниэль Риккардо так рано совершил пит-стоп?
Хельмут Марко: В воздуховоде тормозов застряла большая карбоновая деталь от машины либо Райкконена, либо Боттаса. К сожалению, не было никаких опознавательных знаков.
 
Вопрос: Автомобиль безопасности ему помог или помешал?
Хельмут Марко: Появление автомобиля безопасности, скорее, помешало Даниэлю Риккардо, потому что он очень рано останавливался в боксах. Все остальные получили возможность провести пит-стоп без проблем, а Риккардо пришлось снова ехать в боксы, и только к концу гонки он смог прорваться наверх.
 
Вопрос: Какую роль играет эта победа для Red Bull Racing?
Хельмут Марко: Она для нас очень важна, потому что начало сезона сложилось неудачно. Постепенно наша скорость растёт. Это показала квалификация. Мы не можем бороться с машинами, на которых стоят моторы Mercedes и Ferrari, но движемся в верном направлении. На подходящей трассе мы можем выиграть и без каких-либо проблем у соперников.
 
Вопрос: На какой, например?
Хельмут Марко: Мы многого ждём от гонок в Сильверстоуне и Венгрии. Этап в Баку показал, что несмотря на настройки антикрыла на минимальный уровень прижимной силы, на извилистом секторе мы всё равно оставались впереди. Мы добились прогресса в работе с шасси и отыграли секунду по сравнению с началом сезона. Но в Renault тоже сделали большой шаг вперед. Отыграть две десятых на прямой – возможно, это не так много, но прогресс очевиден.
 
Вопрос: Сколько вы уступаете Mercedes и Ferrari?
Хельмут Марко: Мы уже выступаем на уровне вторых машин этих команд, но в нормальной ситуации отстаём от Хэмилтона и Феттеля на три или четыре десятых. Если они повышают мощность мотора – то наше отставание растёт. Но мы движемся в верном направлении. Теперь нужно справиться с домашней гонкой.
 
Вопрос: Почему гонка на Red Bull Ring вызывает у вас беспокойство?
Хельмут Марко: Там много разгонов и торможений, прямых, коротких поворотов, и все зоны разгона находятся на подъёме. На этой трассе очень мало участков, где мы можем компенсировать отставание за счёт шасси.
 
Вопрос: Вас беспокоят многочисленные проблемы с надежностью?
Хельмут Марко: Безусловно, мы должны с ними разобраться, в том числе потому, что они затрагивают все области. Аварию в Испании спровоцировал Боттас. Поломка аккумулятора в Канаде и двигателя в Баку – это вина Renault, а отказ тормозов в Бахрейне – дефект нашего производства.
 
Проблемы с двигателем в Баку могли быть вызваны его перегревом. После трёх кругов температура поднималась. Кроме того, в радиатор попали карбоновые обломки. В какой-то момент часть обломков вылетела, но затем упало давление масла.
 
Вопрос: Что вы думаете о действиях Себастьяна Феттеля против Льюиса Хэмилтона?
Хельмут Марко: Хэмилтон проверил эффективность тормозов Феттеля. Тот рассердился и отомстил. В конечном счёте, оба получили наказание. В Mercedes сами наказали себя, неправильно закрепив подголовник. Справедливость восторжествовала.
 

Источник — Euro-football

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