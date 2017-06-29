Хельмут МАРКО: «Постепенно наша скорость растет»

В Баку Даниэль Риккардо одержал первую победу в сезоне, а для Макса Ферстаппена гонка закончилась очередным сходом из-за проблем с двигателем. Советник Red Bull по автоспорту Хельмут Марко уверен, что команда сможет снова выиграть в этом сезоне, причём без помощи соперников.

Вопрос: Даниэль Риккардо выиграл гонку, а Макс Ферстаппен в четвёртый раз сошёл с дистанции. Гонка оставила противоречивые эмоции?

Хельмут Марко: Победа – это победа. Это главное. Время Макса ещё придет. Ему нужно набраться терпения. Конечно, тяжело смириться с четырьмя сходами в восьми гонках, а победа напарника усугубляет ситуацию.

Вопрос: Почему Даниэль Риккардо так рано совершил пит-стоп?

Хельмут Марко: В воздуховоде тормозов застряла большая карбоновая деталь от машины либо Райкконена, либо Боттаса. К сожалению, не было никаких опознавательных знаков.

Вопрос: Автомобиль безопасности ему помог или помешал?

Хельмут Марко: Появление автомобиля безопасности, скорее, помешало Даниэлю Риккардо, потому что он очень рано останавливался в боксах. Все остальные получили возможность провести пит-стоп без проблем, а Риккардо пришлось снова ехать в боксы, и только к концу гонки он смог прорваться наверх.

Вопрос: Какую роль играет эта победа для Red Bull Racing?

Хельмут Марко: Она для нас очень важна, потому что начало сезона сложилось неудачно. Постепенно наша скорость растёт. Это показала квалификация. Мы не можем бороться с машинами, на которых стоят моторы Mercedes и Ferrari, но движемся в верном направлении. На подходящей трассе мы можем выиграть и без каких-либо проблем у соперников.

Вопрос: На какой, например?

Хельмут Марко: Мы многого ждём от гонок в Сильверстоуне и Венгрии. Этап в Баку показал, что несмотря на настройки антикрыла на минимальный уровень прижимной силы, на извилистом секторе мы всё равно оставались впереди. Мы добились прогресса в работе с шасси и отыграли секунду по сравнению с началом сезона. Но в Renault тоже сделали большой шаг вперед. Отыграть две десятых на прямой – возможно, это не так много, но прогресс очевиден.

Вопрос: Сколько вы уступаете Mercedes и Ferrari?

Хельмут Марко: Мы уже выступаем на уровне вторых машин этих команд, но в нормальной ситуации отстаём от Хэмилтона и Феттеля на три или четыре десятых. Если они повышают мощность мотора – то наше отставание растёт. Но мы движемся в верном направлении. Теперь нужно справиться с домашней гонкой.

Вопрос: Почему гонка на Red Bull Ring вызывает у вас беспокойство?

Хельмут Марко: Там много разгонов и торможений, прямых, коротких поворотов, и все зоны разгона находятся на подъёме. На этой трассе очень мало участков, где мы можем компенсировать отставание за счёт шасси.

Вопрос: Вас беспокоят многочисленные проблемы с надежностью?

Хельмут Марко: Безусловно, мы должны с ними разобраться, в том числе потому, что они затрагивают все области. Аварию в Испании спровоцировал Боттас. Поломка аккумулятора в Канаде и двигателя в Баку – это вина Renault, а отказ тормозов в Бахрейне – дефект нашего производства.

Проблемы с двигателем в Баку могли быть вызваны его перегревом. После трёх кругов температура поднималась. Кроме того, в радиатор попали карбоновые обломки. В какой-то момент часть обломков вылетела, но затем упало давление масла.

Вопрос: Что вы думаете о действиях Себастьяна Феттеля против Льюиса Хэмилтона?

Хельмут Марко: Хэмилтон проверил эффективность тормозов Феттеля. Тот рассердился и отомстил. В конечном счёте, оба получили наказание. В Mercedes сами наказали себя, неправильно закрепив подголовник. Справедливость восторжествовала.