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Блискуча перемога Гліба Протасова в Польщі

Український картингіст став наймолодшим переможцем в Польській категорії Rok

  • 29.06.2017 15:21
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Блискуча перемога Гліба Протасова в Польщі
Гліб Протасов став наймолодшим переможцем в Польській категорії Rok, яка стартувала під час гоночного уїк-енду в місті Сломчін 13-14 червня. Молодий український пілот вперше в цьому сезоні стартував на польському треку. Він мав феноменальний успіх, вигравши у передової групи пілотів категорії Baby на останньому колі дистанції. Наступні місця зайняли Миколай Канія і Каспер
Войдила.
 
Гоночний уїк-енд в Сломчині був першим для Глєба Протасова в цьому сезоні на польських треках. Раніше цього року українського пілота бачили на італійських трасах. Гліб почав вихідні з 12-м часом, після кваліфікації перемістившись на 8-е місце. Молодий українець чудово виступив на другий день змагань. Розпочавши предфінал з 8-го місця, він завершив гонку на 3-му. У фіналі
скористався боротьбою суперників і вийшов в лідери за кількадесят метрів до фінішу. Це перша перемога Гліба Протасова в Польщі.
 
Великої невдачі в Сломчині зазнав Францішек Кзапла, переможець змагань у Бидгощі. Вихованець Bambini Racing втратив позицію лідера на останніх метрах фіналу, виїхавши за межі траси через дрібний інцидент у боротьбі з Миколою Каніа. Блискавично використав це Гліб Протасов, який через мить прописався на фініші в якості переможця. Шанс на перемогу втратив також Микола Каніа, хоч з рештою приїхав на другій позиції.
 
Доля фінального раунду вирішилися на останньому колі, за декілька поворотів до фінішу. Микола Каніа атакував Францішка Кзапла з внутрішньої сторони повороту, а той, бажаючи провести контратаку, вдарив суперника в колесо, його карт підстрибнув  і відправився за межі траси. І хоча здавалося, що першим до фінішу дістанеться Микола, що їде тут же за ним, Гліб вміло використав ситуацію і виїхав на головну пряму на першій позиції.
 
У долях секунди за Миколою Канія на фініші з’явився Каспер Войдила, для якого це також був перший подіум в сезоні. Четверту позицію зайняв Каспер Туробойський, який майже з початку гонки їхав в передовій групі пелетону.

 
1. Gleb Protasov (WTR BirelART) +P2
2. Mikolaj Kania (ERD) +0.108, -P1
3. Kacper Wojdyla (Bidon Racing) +0.200, +P3
4. Kacper Turoboyski (Bambini Racing) +0.341, +P5
5. Antoni Derebecki (ST-Racing) -P1
6. Franciszek Halatnik (AMO) +P1
7. Jan Przyrowski (ERD) -P2
8. Franciszek Longota (DSR Racing) +P4
9. Iwo Beszterda (Bidon Racing) +P1
10. Maxi Bik (Bambini Racing) +P8
11. Lukasz Koziol (DSR Racing) +P5
12. Franciszek Czapla (Bambini Racing) -P10
13. Mateusz Piszczako (ERD) =
14. Marcel Kasprzycki (Jastrzębski) -P3
15. Franciszek Liszka (K-Team) -P7
16. Adam Mldry (Supersonic Racing) -P1
17. Eryk Siemieniecki (Gulf Racing) -P3
18. Jakub Bartkiewicz (Supersonic Racing) +P4
19. Eryk Drzal (team prywatny) =
20. Julia Siemieniecka (Gulf Racing) -P1
21. Maksymilian Rafalik (ST-Racing) -P1
22. Jan Grabowski (Bambini Racing) -P5

Источник — Sport.ua

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