Блискуча перемога Гліба Протасова в Польщі

Гліб Протасов став наймолодшим переможцем в Польській категорії Rok, яка стартувала під час гоночного уїк-енду в місті Сломчін 13-14 червня. Молодий український пілот вперше в цьому сезоні стартував на польському треку. Він мав феноменальний успіх, вигравши у передової групи пілотів категорії Baby на останньому колі дистанції. Наступні місця зайняли Миколай Канія і Каспер

Войдила.

Гоночний уїк-енд в Сломчині був першим для Глєба Протасова в цьому сезоні на польських треках. Раніше цього року українського пілота бачили на італійських трасах. Гліб почав вихідні з 12-м часом, після кваліфікації перемістившись на 8-е місце. Молодий українець чудово виступив на другий день змагань. Розпочавши предфінал з 8-го місця, він завершив гонку на 3-му. У фіналі

скористався боротьбою суперників і вийшов в лідери за кількадесят метрів до фінішу. Це перша перемога Гліба Протасова в Польщі.

Великої невдачі в Сломчині зазнав Францішек Кзапла, переможець змагань у Бидгощі. Вихованець Bambini Racing втратив позицію лідера на останніх метрах фіналу, виїхавши за межі траси через дрібний інцидент у боротьбі з Миколою Каніа. Блискавично використав це Гліб Протасов, який через мить прописався на фініші в якості переможця. Шанс на перемогу втратив також Микола Каніа, хоч з рештою приїхав на другій позиції.

Доля фінального раунду вирішилися на останньому колі, за декілька поворотів до фінішу. Микола Каніа атакував Францішка Кзапла з внутрішньої сторони повороту, а той, бажаючи провести контратаку, вдарив суперника в колесо, його карт підстрибнув і відправився за межі траси. І хоча здавалося, що першим до фінішу дістанеться Микола, що їде тут же за ним, Гліб вміло використав ситуацію і виїхав на головну пряму на першій позиції.





У долях секунди за Миколою Канія на фініші з’явився Каспер Войдила, для якого це також був перший подіум в сезоні. Четверту позицію зайняв Каспер Туробойський, який майже з початку гонки їхав в передовій групі пелетону.

1. Gleb Protasov (WTR BirelART) +P2

2. Mikolaj Kania (ERD) +0.108, -P1

3. Kacper Wojdyla (Bidon Racing) +0.200, +P3

4. Kacper Turoboyski (Bambini Racing) +0.341, +P5

5. Antoni Derebecki (ST-Racing) -P1

6. Franciszek Halatnik (AMO) +P1

7. Jan Przyrowski (ERD) -P2

8. Franciszek Longota (DSR Racing) +P4

9. Iwo Beszterda (Bidon Racing) +P1

10. Maxi Bik (Bambini Racing) +P8

11. Lukasz Koziol (DSR Racing) +P5

12. Franciszek Czapla (Bambini Racing) -P10

13. Mateusz Piszczako (ERD) =

14. Marcel Kasprzycki (Jastrzębski) -P3

15. Franciszek Liszka (K-Team) -P7

16. Adam Mldry (Supersonic Racing) -P1

17. Eryk Siemieniecki (Gulf Racing) -P3

18. Jakub Bartkiewicz (Supersonic Racing) +P4

19. Eryk Drzal (team prywatny) =

20. Julia Siemieniecka (Gulf Racing) -P1

21. Maksymilian Rafalik (ST-Racing) -P1

22. Jan Grabowski (Bambini Racing) -P5