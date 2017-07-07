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Червоний бик представляє. Анонс Гран Прі Австрії

Головні фаворити очікувано гарячого етапу – Хемілтон та Феттель

  • 07.07.2017 11:00
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Getty Images
© Getty Images

Двотижнева пауза між етапами цього разу була однією з найбільш насичених в сезоні, адже події в Азербайджані ще довго будуть обговорювати та сперечатися щодо них. Навіть попри те, що FIA спеціально розглянула інцидент між Феттелем і Хемілтоном на своєму засіданні й вирішила жодних додаткових покарань Себастьяну не призначати. Зрештою рішення Федерації знову розділило і журналістів, і вболівальників, тож майбутній етап очікується з чималим інтересом – як себе будуть поводити німець з британцем і як все це відобразиться на їх дуелі в чемпіонаті? Все свідчить про те, що протистояння в чемпіонаті між пілотами стане яскравішим та, можливо, гарячішим. І звісно вболівальники від цього будуть тільки у захваті, аби головні герої не перестаралися.

Класична гоночна траса, відремонтована компанією Ред Булл, три роки тому повернулася до календаря Формули 1 значною мірою не змінивши своєї конфігурації, але з покращеними безпековими стандартами та осучасненою інфраструктурою. З огляду на те, що саме коло досить коротке, поворотів небагато і є 4 прямих, фаворитами тут стають пілоти на чиїх машинах є найпотужніші силові установки. При цьому техніка зазнає певних випробувань: знаходячись на добрій висоті над рівнем моря, траса сильніше навантажує турбіну, які доводиться компенсовувати нестачу повітря. Крім того тут мало повільних поворотів та й неповільних також, тому накопичити енергію на гальмуванні буде непросто, тож віддача ERS буде меншою, ніж на багатьох інших трасах. Непросто в Шпільбергу й обганяти, навіть попри дві незалежні зони дії DRS, тим паче що найкраще для цього підходить ділянка, де заднє крило відкривати не можна – на гальмуванні перед третім поворотом. А ще траса робить неймовірно складні виклики для інженерів та стратегів команд – на короткому кільці напрочуд важливо все робити вчасно та реагувати на будь-які зміни. Особливо під час кваліфікації.

За рік, що минув з часу попереднього Гран Прі, на трасі відбулося кілька досить вагомих змін: помаранчеві поребрики, які викликали шквал нарікань з боку пілотів, залишилися тільки у 6-му, 9-му та 10-му віражах, а інтервали між ними збільшили, на багатьох ділянках траси встановлено додаткові стоки, призначені поліпшити роботу дренажної системи та до мінімум звести виникнення калюж на трасі. Також поміняли нумерацію поворотів – лівий віраж між першим поворотом та Remus тепер офіційно став поворотом №2, Remus – №3, а всього їх тепер на трасі стало 10. Та найважливіша відмінність – це зміна конфігурації останнього повороту, внаслідок чого довжина траси скоротилася на 8 метрів (з 4326 м до 4318 м). Відповідно скоротилася і загальна дистанція гонки.

Якщо два тижні тому в Баку шинникам добряче дісталося за відверто невдалий вибір шин, то з австрійським етапом все вийшло логічно та передбачувано – Піреллі привезла свої три найбільш м’які комплекти  Soft, SuperSoft та UltraSoft.  Уже звично для цього сезону пілоти здебільшого вирішили обмежитися одним-двома комплектами жорсткої ґуми сконцентрувавшись на двох найм’якіших:

Пілот

Команда

Soft

SuperSoft

UltraSoft

44

Л. Хемілтон

Мерседес

2

3

8

77

В. Боттас

Мерседес

1

4

8

3

Д. Ріккардо

Ред Булл

2

2

9

33

М. Ферстаппен

Ред Булл

2

2

9

5

С. Феттель

Феррарі

1

5

7

7

К. Райкконен

Феррарі

2

4

7

11

С. Перес

Форс Індія

1

2

10

31

Е. Окон

Форс Індія

1

2

10

18

Л. Стролл

Вільямс

1

4

8

19

Ф. Масса

Вільямс

2

3

8

2

C. Вандорн

Макларен

1

2

10

14

Ф. Алонсо

Макларен

1

2

10

26

Д. Квят

Торо Россо

2

3

8

55

К. Сайнс

Торо Россо

2

3

8

8

Р. Грожан

Хаас

1

5

7

20

К. Магнуссен

Хаас

1

5

7

27

Н. Хюлькенберг

Рено

2

3

8

30

Д. Палмер

Рено

2

3

8

9

М. Ерікссон

Заубер

2

4

7

94

П. Верляйн

Заубер

3

3

7

В Піреллі не поспішають говорити про кращий варіант тактики поки п’ятничні тренування ще не відбулися, тож у своєму традиційному коментарі перед початком уїк-енду Маріо Ізола сказав: «Природним вибором для траси такого типу є три найбільш м’які суміші. Враховуючи сказане і побачене минулого року ми знаємо, що етап в Австрії може піднести низку сюрпризів. От коли ми почнемо працювати безпосередньо на трасі, тоді й зрозуміємо, скільки піт-стопів – один або два – будуть найбільш вірогідним варіантом. У той же час так само важливо, щоб команди проявляли гнучкість при виборі своєї тактики. Ключовим аспектом в Шпільберзі є не робота ґуми в поворотах, а поздовжні навантаження, які діють на неї під час розгонів та гальмувань. Навіть попри це є висока вірогідність того, що, як і в Баку, ми побачимо новий рекорд кола».

Прогноз погоди особливих сюрпризів не обіцяє, хоча є невелика ймовірність, що ближе до кінця гонки над трасою піде дощ з грозами. Стосовно ж іншого, то має бути сухо і більш ніж тепло +29С у п’ятницю та суботу та +28С в неділю. Цілком пристойні умови для плідної роботи та цікавих перегонів.

Хоч Ріккардо і переміг в Азербайджані, та для букмекерів це жодним чином не вплинуло на котирування та розстановку сил серед фаворитів майбутнього Гран Прі. І лідирує тут уже звично лідер Мерседес. Лінія на перемогу в кваліфікації має такий вигляд: Хемілтон – 1,67; Феттель – 4,33; Боттас – 5,00; Райкконен – 15,00; Ріккардо та Ферстаппен – по 23,00. Шанси ж на головний тріумф уїк-енду розцінюються так: Хемілтон – 1,83; Феттель – 3,50; Боттас – 6,00; Райкконен – 19,00; Ріккардо та Ферстаппен – по 26,00. Як би прикро Дітріху Матешіцу не було, але після повернення в календар його команда на Ред Булл Рінгу реальних шансів на перемогу не має – дається взнаки брак потужності французьких моторів.

Особливої уваги перед стартом гоночного уїк-енду заслуговують не тільки головні фаворити – Хемілтон і Феттель, а й кілька інших пілотів та команд. Більше того, сподіватися на ризиковані або навіть необдумані дії з боку Себастьяна не варто – над ним висить привид потенційного пропуску одного етапу в разі отримання 3 штрафних балів. Цілком очевидно, що він про це знає, так само як не має жодного бажання пропускати Сільверстоун перед початком якого німець позбудеться 2 балів штрафу. Дві попередні гонки поспіль украй гарячою були дуелі між напарниками по Форс Індії, тож на них варто звернути увагу. Особливо після того, як вину за зіткнення в Баку Перес цілком і повністю поклав на Окона, а француз відповів, що винні обоє. Знову гарячою може стати протистояння двох фінів, які хоч і відкидають будь-які слова про особисті рахунки, але ми ж знаємо як воно часом трапляється коли Кімі з Валттері ведуть безпосередню боротьбу за позицію. Ферстаппен, розчарований своїми сходами на попередніх етапах і перемогою напарника однозначно спробує перевершити Ріккардо і це так само може бути цікавим.

Тож насправді перший липневий етап заслуговує окремої уваги – на короткому класичному гоночному кільці буде цікаво!

Гран Прі Австрії, Шпільберг, Ред Булл Ринг, 7-9 липня, п’ятниця – неділя

Довжина кола

Кіл в гонці

Дистанція

Найшвидше коло в попередній конфігурації:

4,318 км

71

306,452 км

кваліфікація: 1:07.922 (2016, Льюіс Хемілтон)

гонка: 1:08.337 (2003, Міхаель Шумахер)

Розклад сесій за київським часом:

Перша практика 11:00 – п’ятниця 7 липня

Друга практика 15:00 – п’ятниця 7 липня

Третя практика 12:00 – субота 8 липня

Кваліфікація 15:00 – субота 8 липня

Гонка 15:00 – неділя 9 липня

В’ячеслав КОБРЖИЦЬКИЙ 

P.S. Історія гонок в Шпільберзі промовисто свідчить, що переможець може визначитися навіть на останніх метрах дистанції:  

Источник — Sport.ua

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