Себастьян ФЕТТЕЛЬ: «Mercedes – фавориты Гран-При Австрии»

Себастьян Феттель показал второе время в пятничных тренировках Гран При Австрии, уступив менее двух десятых лидеру Льюису Хэмилтону. Подводя итоги, немец назвал соперников фаворитами уик-энда…



Себастьян Феттель: «Надеюсь, завтра мы окажемся в лучшей форме. Этап в Баку во многих отношениях был исключением – мы не лучшим образом провели квалификацию. Позиции были не такими и плохими, но мы не чувствовали себя так уверенно, как рассчитывали.



По воскресеньям мы всегда выступаем лучше. В Австрии короткая трасса, борьба будет плотной, но Mercedes – фавориты, поскольку они были быстры во время каждого выезда на трассу.



На моей машине стоит не новый двигатель, а тот, что проехал меньшую дистанцию. Мы не ожидаем каких-либо проблем».