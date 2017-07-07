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Себастьян ФЕТТЕЛЬ: «Mercedes – фавориты Гран-При Австрии»

Немецкий автогонщик считает фаворитами соперников

  • 07.07.2017 18:29
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F1news
© F1news

Себастьян Феттель показал второе время в пятничных тренировках Гран При Австрии, уступив менее двух десятых лидеру Льюису Хэмилтону. Подводя итоги, немец назвал соперников фаворитами уик-энда…

Себастьян Феттель: «Надеюсь, завтра мы окажемся в лучшей форме. Этап в Баку во многих отношениях был исключением – мы не лучшим образом провели квалификацию. Позиции были не такими и плохими, но мы не чувствовали себя так уверенно, как рассчитывали.

По воскресеньям мы всегда выступаем лучше. В Австрии короткая трасса, борьба будет плотной, но Mercedes – фавориты, поскольку они были быстры во время каждого выезда на трассу.

На моей машине стоит не новый двигатель, а тот, что проехал меньшую дистанцию. Мы не ожидаем каких-либо проблем».

Источник — f1news

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