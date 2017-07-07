Макс ФЕРСТАППЕН: «Желтые поребрики не предназначены для Формулы 1»

Первый день уик-энда в Австрии гонщики Red Bull Racing закончили на четвёртой и пятой строчке в протоколе второй тренировки...

Макс Ферстаппен (4-й): «Неплохой день. В начале второй тренировки возникла небольшая проблема с тормозами, из-за которой пришлось снимать днище, теряя на этом время, но программу мы выполнили почти полностью и можем быть довольны.

Австрийская трасса не отличается высоким уровнем сцепления, а при возросших скоростях в этом сезоне в случае ошибки стало сложнее поймать машину, не задев при этом поребрик или не выехав в гравий, что многие на себе испытали. Атаковать желтые поребрики очень непросто – возможно, они просто не предназначены для машин Формулы 1.

Нужно поработать предстоящей ночью, так как я был не вполне доволен балансом. Впрочем, мы уступили не так уж много. Уже понятно, что в квалификации в Mercedes увеличат мощность своих моторов, да и погода здесь может измениться очень быстро – в общем, будем интересно взглянуть, как сложится завтрашний день».

Даниэль Риккардо (5-й): «Ещё одна неплохая пятница, мы вполне конкурентоспособны. Мне не удалось проехать длинную серию из-за пары заминок, но в остальном всё прошло гладко.

В этом году уровень сцепления здесь заметно выше, и с новыми машинами это по-настоящему ощущается – особенно в скоростных поворотах второго сектора. Но стоит потерять сцепление, ты оказываешься за пределами трассы, как сегодня произошло со многими. Все пытались нащупать предел, как только понимаешь уровень сцепления, начинаешь атаковать агрессивнее, но иногда это заканчивается срывом с траектории.

Пять быстрейших машин уместились в четыре десятых – надеюсь, так будет и в субботу. Уверен, в квалификации в Mercedes увеличат мощность своих моторов, но, хочется верить, мы всё-таки с ними поборемся».