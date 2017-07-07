Льюис Хэмилтон потеряет пять мест на старте гонки относительно результата квалификации за внеплановую замену коробки передач на его машине.
После тренировок Хэмилтон назвал эту пятницу «лучшей в сезоне», а завтра вопрос с заменой коробки рассмотрят стюарды и он потеряет пять мест на старте.
Источник — f1news
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