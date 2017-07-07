Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Хэмилтон потеряет пять мест на старте

Британец внепланово заменил коробку на своем болиде

  • 07.07.2017 23:05
  • 402 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Льюис Хэмилтон потеряет пять мест на старте гонки относительно результата квалификации за внеплановую замену коробки передач на его машине.

После тренировок Хэмилтон назвал эту пятницу «лучшей в сезоне», а завтра вопрос с заменой коробки рассмотрят стюарды и он потеряет пять мест на старте.

Источник — f1news

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.