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Валттери Боттас стал победителем квалификации в Австрии

Льюис Хэмилтон из-за штрафа будет стартовать лишь восьмым

  • 08.07.2017 17:22
  • 339 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Пилот Mercedes Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии, показав лучший результат.

Вторым стал Себастьян Феттель, а третьим Льюис Хэмилтон, но он начнет завтрашнюю гонку на восьмом месте, так как был наказан штрафом в пять мест за внеплановую замену коробки передач.

1. Валттери Боттас (Mercedes) — 1:04,251
2. Себастьян Феттель (Ferrari) +0,042
3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,173
4. Кими Райкконен (Ferrari) +0,528
5. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0,645
6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,732
7. Ромен Грожан (Haas) +1,229
8. Серхио Перес (Force India) +1,354
9. Эстебан Окон (Force India) +1,423
10. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1,475

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ihor8
    Ihor8, 08.07.2017 17:36
    +4
    Вперед Феттель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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