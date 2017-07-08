Валттери Боттас стал победителем квалификации в Австрии

Пилот Mercedes Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Австрии, показав лучший результат.
Вторым стал Себастьян Феттель, а третьим Льюис Хэмилтон, но он начнет завтрашнюю гонку на восьмом месте, так как был наказан штрафом в пять мест за внеплановую замену коробки передач.
1. Валттери Боттас (Mercedes) — 1:04,251
2. Себастьян Феттель (Ferrari) +0,042
3. Льюис Хэмилтон (Mercedes) +0,173
4. Кими Райкконен (Ferrari) +0,528
5. Даниэль Риккардо (Red Bull) +0,645
6. Макс Ферстаппен (Red Bull) +0,732
7. Ромен Грожан (Haas) +1,229
8. Серхио Перес (Force India) +1,354
9. Эстебан Окон (Force India) +1,423
10. Карлос Сайнс-младший (Toro Rosso) +1,475
Источник — Sport.ua
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