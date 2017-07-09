Валттері Боттас виграв Гран Прі Австрії

Австрійський етап цього року очікувався з особливою цікавістю, адже це був наступним після скандальної гонки в Азербайджані. Тож всі з нетерпінням чекали нового протистояння на трасі головних претендентів на титул. Проте Формула 1 вкотре нагадала усім, що насамперед є технічним видом спорту, де далеко не все залежить від пілотів. Хоча Хемілтон і лідирував під час п’ятничних практик та вже ввечері стало відомо, що на машині британця команда змушена поміняти коробку передач, а це значило п’ять втрачених позицій на старті.

Кваліфікація в Австрії ключового значення немає, адже поул не гарантує його володареві абсолютно нічого. Водночас боротьба за перемогу в кваліфікації виявилася достоту цікавою, навіть попри те, що участь у ній брали пілоти Мерседес і Феррарі. На жаль, проблеми Грожана зіпсували усім другу спробу, тож все вирішилося за результатами першої. Вдруге в сезоні та кар’єрі поул здобув Валттері Боттас, а друге місце на першому ряді виборов Феттель. Третя кваліфікаційна позиція Хемілтона перетворилася на восьму стартову. Щоправда «срібні стріли» ще під час другої кваліфікації вирішили обрати альтернативну шинну тактику, бо Льюіс до фіналу пройшов на комплекті SuperSoft, а отже і стартувати мав на ньому. Крім британця ніхто більше штрафів не отримав, але Верляйн, який у кваліфікації показав найгірший час, стартував з піт-лейн, бо механіки змінили турбіну на його машині.

На старт гонки пілоти обрали всі три доступних комплекти сліків: Палмер і Масса – Soft, Хемілтон, Хюлькенберг, Магнуссен, Стролл і Верляйн – SuperSoft, всі ж інші – UltraSoft.

Боттас просто таки реактивно відреагував на згасання червоного світла і преспокійно зберіг лідерство. Феттель трохи затримався, через що змушений був у першому повороті захищатися від Райкконена та Ріккардо. Зрештою Себастьян другу позицію зберіг, а Даніель у третьому віражі змусив Кімі виїхати назовні. Фін повернувся на трасу 5-м позаду Грожана. Та найдраматичніші події відбулися позаду ще у першому повороті: Ферстаппен жахливо стартував, опинившись всередині пелотону, це коштувало голландцю ще одного сходу. Квят уже не вперше не розрахував час та точку гальмування у повороті та в’їхав у задню частину Макларен Алонсо, що ланцюговою реакцією зачепив Ред Булл Макса. В результаті цього інциденту Алонсо та Ферстаппен змушені були припинити гонку – Фернандо доїхав в бокси і зійшов, Макса ж на шляху до піт-лейн зупинитися попросив інженер. А от Данііл, змінивши шини та переднє крило, повернувся на трасу, де згодом від стюардів отримав штрафний проїзд через піт-лейн.

Справжній прорив на старті вийшов у обох пілотів Вільямс – Масса з 17-го місця піднявся на 9-те, а Стролл – з 18-го на 10-те! Провал у кваліфікації білі машини швидко компенсували на першому колі гонки.

До хвилі піт-стопів гонка продовжилася у спокійному та передбачуваному руслі – тріо лідерів відривалися один від одного та ще більше від четвертої машини. А на цій позиції вже з 3-го кола їхав Райкконен, який без особливих проблем обігнав Грожана. Згодом на 6-му та 8-му колах відповідно Хемілтон пройшов Переса та Грожана і став наздоганяти Кімі. Тим часом Боттас все більше відривався від Феттеля, покращуючи власний час на колі. Стюарди, розглянувши скаргу Себастьяна на фальстарт Валттері, з’ясували, що фін рушив з місця через 0,2 секунди після того, як червоне світло згасло, тож його реакцію можна було назвати відмінною (навіть після фінішу гонки Феттель продовжував вірити власним відчуттям, думаючи що фальстарт був). Льюіс хоч і наздогнав Райкконена, але значної різниці у швидкості між ними не було, тож обігнати фіна ніяк не виходило.

Поступово гонка наближалася до екватору, а лідери не поспішали їхати на піт-стоп. І, як не дивно, та першим на 32-му колі в бокси відправився Хемілтон, який стартував на більш жорсткому комплекті шин. Отримавши від механіків комплект UltraSoft до кінця гонки триразовий чемпіон сподівався відіграти як мінімум дві позиції до фінішу. Темп британця одразу виявився настільки швидким, що в Феррарі зрозуміли – робити швидку відповідь і проводити піт-стоп Райкконену вже запізно, тож фін залишився на трасі для виконання іншої командної тактики. За два кола після Льюіса в боксах побував Ріккардо, а ще одним пізніше – Феттель. Обоє перейшли на SuperSoft і пропустили Кімі, але залишилися попереду Хемілтона, щоправда Льюіс на більш м’якій ґумі став наближатися до Ред Булл Даніеля. Разом із тим стан шин на Мерседес британця – особливо задньої правої – викликав питання. Занадто вже швидко вона зношувалася на машині триразового чемпіона.

Задум стратегів Феррарі читався добре, але остаточно підтвердився тоді, коли в бокси звернув Боттас, віддавши лідерство Райкконену. А був він досить простим – оскільки Хемілтону позицію вже програли, то в Скудерії сподівалися на те, що Кімі зможе трохи пригальмувати свого співвітчизника, дозволивши Феттелю наблизитися до Валттері з перспективою поборотися за перемогу в гонці. От тільки на несвіжих шинах Кімі в лідерах довго не протримався – Боттас досить швидко і без проблем наздогнав й обігнав Феррарі, повернувши собі лідерство. Після цього Райкконен одразу ж поїхав в бокси – тактика Скудерії цього разу не спрацювала, бо занадто вже зношеними були шини у Кімі. За таких умов стримувати Валттері було неможливо. На трасу Феррарі №7 очікувано повернулася п’ятою зі значним відставанням від Льюіса.

За 15 кіл до фінішу інтрига в гонці отримала шанс відродитися завдяки погоді – в боксах добре знали, що на останніх колах може піти дощ. Про це і повідомляли своїм гонщикам. От тільки дощ так і не пішов. Проте і глядачі без інтриги не залишилися – за 4 кола до фінішу Хемілтон їхав уже в зоні дії DRS позаду Ріккардо, а Феттель скоротив відставання від Боттаса до 1,3 секунди! Напруга гонки досягла свого апогею у вирішальний момент!

На передостанньому колі Хемілтон спробував обігнати Ріккардо у четвертому повороті, проте австралієць зайняв внутрішню траєкторію і позицію втримав. Феттель також їхав менше, ніж в секунді позаду лідера, але ні йому, ні Хемілтону DRS на останньому не допомогла. Боттас виграв вдруге в сезоні та кар’єрі, Феттель став другим, Ріккардо утримав позицію на подіумі попереду Хемілтона.

Таким чином «срібні стріли» ще більше відірвалися від Феррарі у Кубку конструкторів, водночас Феттель вже до 20 очок довів власну перевагу над Хемілтоном в особистому заліку. При цьому з такими результатами Себастьяну з Льюісом варто бути уважнішими, бо Валттері потроху наздоганяє обох, перетворюючись на третього претендента! Наразі його відставання хоч і чимале, та і гонок в календарі ще вдосталь.

Для Ріккардо подіум став п'ятим поспіль у кар’єрі, а це особистий рекорд австралійця! Звісно подіум за участю Даніеля перетворився на особливе шоу завдяки його вже легендарному «shoey».

Після двох невдалих етапів Форс Індія повернула собі перевагу над Вільямс, хоча локальну боротьбу Грожану і Хаас сьогодні програла. Більше того, американська команда досить близько підібралася до Торо Россо і 6-го місця в Кубку конструкторів. Ленс Стролл після слабкого старту в чемпіонаті вже третю гонку поспіль завершує в топ-10. Схоже, що сподівання Вільямс на молодого канадця починають себе виправдовувати.

Вже наступного тижня в Сільверстоуні на нас чекає продовження!

В'ячеслав КОБРЖИЦЬКИЙ

Фото Getty Images

Гран Прі Австрії

Пілот Команда Час Піт 1. В. Боттас Mercedes 1:21:48.527 1 2. С. Феттель Ferrari + 0.658 1 3. Д. Ріккардо Red Bull + 6.012 1 4. Л. Хемілтон Mercedes + 7.430 1 5. К. Райкконен Ferrari + 20.370 1 6. Р. Грожан Haas + 1:13.160 1 7. С. Перес Force India + 1 коло 1 8. Е. Окон Force India + 1 коло 1 9. Ф. Масса Williams + 1 коло 1 10. Л. Стролл Williams + 1 коло 1 11. Дж. Палмер Renault + 1 коло 1 12. С. Вандорн McLaren + 1 коло 2 13. Н. Хюлькенберг Renault + 1 коло 1 14. П. Верляйн Sauber + 1 коло 1 15. М. Ерікссон Sauber + 2 кола 1 16. Д. Квят Toro Rosso + 3 кола 3

Найшвидше коло гонки: Льюіс Хемілтон, Mercedes – 1:07.411 (69-те коло)

Не фінішували:

К. Сайнс Toro Rosso 46 коло механічні проблеми К. Магнуссен Haas 31 коло гідравліка Ф. Алонсо McLaren 1 коло аварія М. Ферстаппен Red Bull 1 коло аварія

Особистий залік

1. С. Феттель Scuderia Ferrari 171 2. Л. Хемілтон Mercedes AMG Petronas F1 Team 151 3. В. Боттас Mercedes AMG Petronas F1 Team 136 4. Д. Ріккардо Red Bull Racing 107 5. К. Райкконен Scuderia Ferrari 83 6. С. Перес Sahara Force India F1 Team 50 7. М. Ферстаппен Red Bull Racing 45 8. Е. Окон Sahara Force India F1 Team 39 9. К. Сайнс Scuderia Toro Rosso 29 10. Ф. Масса Williams Martini Racing 22 11. Л. Стролл Williams Martini Racing 18 12. Н. Хюлькенберг Renault Sport Formula 1 Team 18 13. Р. Грожан Haas F1 Team 18 14. К. Магнуссен Haas F1 Team 11 15. П. Верляйн Sauber F1 Team 5 16. Д. Квят Scuderia Toro Rosso 4 17. Ф. Алонсо McLaren Honda Formula 1 Team 2

Кубок конструкторів