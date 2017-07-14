Дім, милий дім

Не минуло і тижня з моменту австрійського тріумфу Боттаса, та за час підготовки до одного з найголовніших Гран Прі сезону важливі новини не перестають вщухати наче літня злива. Нарешті власники Заубер призначили керівника команди, яким став Фредерік Вассьор, що минулого року очолював Рено, але покинув французьку команду в міжсезоння. Значно більш очікуваним стало оголошення Британським клубом гонщиків (BRDC) про дострокове розірвання контракту на проведення етапу в Сільверстоуні. Відтак, за чинною угодою остання гонка тут відбудеться у 2019-му. Насправді це не є бажанням припинити проводити Гран Прі, це бажання отримати від нових власників Формули 1 більш сприятливі для BRDC фінансові умови. Попри стабільні аншлаги протягом гоночного уїк-енду автодром кілька останніх років терпів збитки, а виплати на адресу FOM щороку зростають на 5%. Тож якщо в середньостроковій перспективі нас чекають непрості перемовини між власниками траси та Формули 1, то вже найближчими вихідними чекає одна з найбільш знакових гонок.

Якось особливо представляти класичний гоночний трек сенсу немає, достатньо нагадати, що він з одного боку швидкісний і вимагає максимальної потужності силової установки, з іншого – дуже вимогливий до аеродинаміки машини, а також контролю над використанням пального, яке тут витрачається досить швидко. Пілоти люблять трасу за її класичні зв’язки віражів Maggots, Becketts і Chapel, проходження яких приносить надзвичайне задоволення усім їм. Водночас гонщикам треба особливо добре потренувати м’язи шиї, які тут зазнають суттєвих випробувань. І звісно ще однією надважливою особливістю траси є те, що тут часто дують сильні вітри, які до того часто міняють свій напрямок. Це завжди дуже сильно напрягає як пілотів, так і їх інженерів, адже від сили та напрямку вітру сильно залежить і ефективність гальмування, і швидкість проходження поворотів.

В Сільверстоуні шини повинні витримати дуже серйозні навантаження, тому Піреллі останніми роками привозила сюди свої найбільш жорсткі комплекти. Частково це було пов’язано з тим, що у 2013-му під час гонки на кількох машинах покришки вибухнули, тож шинники перестраховувалися. Цьогорічні комплекти, розроблені для більших навантажень машин нового покоління, стали більш жорсткими, але при цьому Піреллі так само досить консервативно вирішила підійти до вибору шин для британського етапу. Проте шинники вчасно дослухалися до критики команд, адже після гонки в Іспанії всім стало зрозуміло, що Hard не потрібна ніде зовсім, тож італійці до Сільверстоуна привезли свою «середню» трійку комплектів: Medium, Soft, SuperSoft. Не менш звично гонщики під час вибору вирішили мінімізувати кількість найбільш жорстких шин, віддавши перевагу комплектам більш м’якої ґуми:

Пілот Команда Medium Soft SuperSoft 44 Л. Хемілтон Мерседес 1 6 6 77 В. Боттас Мерседес 2 5 6 3 Д. Ріккардо Ред Булл 1 4 8 33 М. Ферстаппен Ред Булл 1 4 8 5 С. Феттель Феррарі 1 3 9 7 К. Райкконен Феррарі 1 3 9 11 С. Перес Форс Індія 2 4 7 31 Е. Окон Форс Індія 2 4 7 18 Л. Стролл Вільямс 1 5 7 19 Ф. Масса Вільямс 1 5 7 2 C. Вандорн Макларен 1 2 10 14 Ф. Алонсо Макларен 1 2 10 26 Д. Квят Торо Россо 1 2 10 55 К. Сайнс Торо Россо 1 3 9 8 Р. Грожан Хаас 2 4 7 20 К. Магнуссен Хаас 1 5 7 27 Н. Хюлькенберг Рено 1 4 8 30 Д. Палмер Рено 1 4 8 9 М. Ерікссон Заубер 1 5 7 94 П. Верляйн Заубер 1 5 7

В свою чергу в Піреллі сподіваються, що їх рішення тільки додасть інтриги та урізноманітнить шинну тактику в гонці. Принаймні, таку думку висловив керівник автогоночного підрозділу Маріо Ізола: «Рішення привезти в Сільверстоун більш м’які комплекти, ніж планувалося раніше, було прийнято нами при повній підтримці з боку гонщиків, команд, FIA та промоутерів. Це рішення дозволить командам використовувати різноманітні варіанти стратегії під час гонки та провести більше ніж один піт-стоп, щоправда точніше оцінити ресурс та зношування шин, особливо найм’якіших SuperSoft, який уперше використовуватиметься на цій трасі, можна буде тільки у п’ятницю на трасі. Сільверстоун – одна з найбільш вимогливих до ґуми трас в чемпіонаті, тож буде цікаво зрозуміти, як тут себе проявить один з найбільш м’яких комплектів. Багато залежить і від погоди, минулого року тут умови постійно мінялися».

Як не дивно, та прогноз погоди особливих сюрпризів та змінюваних умов на трасі не обіцяє. Є 20% ймовірність опадів у суботу-неділю – небагато, але ж це Англія, де можливо і не таке. Стосовно ж температури повітря, то буде тепло але не спекотно +21С у п’ятницю та +24С суботу й неділю. Досить гарні умови для плідної роботи пілотів та інженерів.

Коли мова заходить про Сільверстоун як домівку Формули 1, то це тільки частково метафора – саме тут відбувся перший Гран Прі в історії Формули 1, саме в Англії базується більшість сучасних команд, а база Форс Індії взагалі розташована у кількох сотнях метрів від автодрому. Тому для багатьох працівників команд британський етап – ледь не єдина реальна можливість на власні очі побачити результати власної тяжкої та цікавої роботи.

Після перемоги в Австрії минулого тижня шанси Боттаса букмекерами стали котируватися вище, але головним фаворитом майбутнього Гран Прі залишається місцевий улюбленець. В боротьбі за поул лінія має такий вигляд: Хемілтон – 1,57; Боттас – 4,33; Феттель – 5,50; Райкконен і Ріккардо – по 23,00; Ферстаппен – 26,00. Ну а на головний тріумф уїк-енду цифри мають дещо інший вигляд: Хемілтон – 1,83; Феттель – 3,50; Боттас – 6,00; Ріккардо та Ферстаппен – по 19,00; Райкконен – 34,00. Попередні 4 гонки тут неодмінно виграли гонщики Мерседес – тричі Льюіс і одного разу Ніко. Британець однозначно спробує повторити своє досягнення на рідній трасі ще раз.

Крім Хемілтона, який є очевидним фаворитом варто звернути увагу і на виконавців ролей другого плану, а особливо на Ферстаппена. Будь-яка серія рано чи пізно переривається, тож чому б юному голландцю не перевершити очікування після такої невдалої серії сходів. Також особливої уваги заслуговує вся команда Заубер, що проведе перший етап під керівництвом нової для себе людини. А найголовнішим звісно є продовження боротьби за чемпіонство, в яку, схоже, всерйоз збирається втрутитися і Боттас.

Гран Прі Британії, Сільверстоун, 14-16 липня, п’ятниця – неділя

Довжина кола Кіл в гонці Дистанція Найшвидше коло в сучасній конфігурації: 5,891 км 52 306,198 км кваліфікація: 1:29.287 (2016, Льюіс Хемілтон) гонка: 1:33.401 (2013, Марк Веббер)

Розклад сесій за київським часом:

Перша практика 11:00 – п’ятниця 14 липня

Друга практика 15:00 – п’ятниця 14 липня

Третя практика 12:00 – субота 15 липня

Кваліфікація 15:00 – субота 15 липня

Гонка 15:00 – неділя 16 липня

В’ячеслав КОБРЖИЦЬКИЙ