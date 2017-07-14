Боттас потеряет пять мест на старте

В Mercedes подтвердили внеплановую замену коробки передач на машине Валттери Боттаса, так что финн потеряет пять позиций относительно результата квалификации на старте воскресной гонки.
В прошлой гонке Льюис Хэмилтон был оштрафован потерей пяти мест на старте за замену коробки передач.
Источник — f1news
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