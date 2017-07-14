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Боттас потеряет пять мест на старте

Пилоту Mercedes внепланово заменили коробку передач

  • 14.07.2017 21:27
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Getty Images
© Getty Images

В Mercedes подтвердили внеплановую замену коробки передач на машине Валттери Боттаса, так что финн потеряет пять позиций относительно результата квалификации на старте воскресной гонки.

В прошлой гонке Льюис Хэмилтон был оштрафован потерей пяти мест на старте за замену коробки передач.

Источник — f1news

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