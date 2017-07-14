Боттас потеряет пять мест на старте

Шаран с морды похож на Сову из Винипуха.

Как Ювентус такое мог допустить... более того (не в обиду Милану) но как Бонуччи такое мог допуст...

100% Кто этот Самеду, ну вообще....., видимо мы просто идеализировали наших инвалидов, которые по...

Я понимаю наш чемп скотился в глубокую яму, но вот на какой нам крен следить еще за тимой реброва...

Мы теперь будем и за этим га-но командой следить???