За два фестивальных дня зрители смогут почувствовать вкус скорости и адреналина, стать свидетелями захватывающих побед в различных дисциплинах мотоспорта, увидеть и услышать концерты всемирно известных рок-групп на главной сцене. И все это под открытым небом. Музыка, визг покрышек, скорость гонщиков и эмоции команд от побед.
15 июля на территории в рамках MotoOpenFest пройдет чемпионат Украины по мотокроссу и кантри-кроссу.
08: 00-12: 00 Тренировка гонщиков
12: 00-17: 00 Гонки в разных классах
Трансляция на большом экране
DJ, ведущий, развлечения
18: 00-24: 00 Концерты.
Источник — Sport.ua
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