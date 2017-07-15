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Мото Open Fest на автодроме Чайка. LIVE

С 12:00 до 17:00 смотрите чемпионат Украины по мотокроссу и кантри-кроссу

  • 15.07.2017 11:50
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Мото Open Fest на автодроме Чайка. LIVE
За два фестивальных дня зрители смогут почувствовать вкус скорости и адреналина, стать свидетелями захватывающих побед в различных дисциплинах мотоспорта, увидеть и услышать концерты всемирно известных рок-групп на главной сцене. И все это под открытым небом. Музыка, визг покрышек, скорость гонщиков и эмоции команд от побед. 


 
15 июля на территории в рамках MotoOpenFest пройдет чемпионат Украины по мотокроссу и кантри-кроссу.
 
08: 00-12: 00    Тренировка гонщиков
12: 00-17: 00     Гонки в разных классах
                          Трансляция на большом экране
                          DJ, ведущий, развлечения
18: 00-24: 00    Концерты.

Источник — Sport.ua

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