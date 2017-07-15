За два фестивальных дня зрители смогут почувствовать вкус скорости и адреналина, стать свидетелями захватывающих побед в различных дисциплинах мотоспорта, увидеть и услышать концерты всемирно известных рок-групп на главной сцене. И все это под открытым небом. Музыка, визг покрышек, скорость гонщиков и эмоции команд от побед.







15 июля на территории в рамках MotoOpenFest пройдет чемпионат Украины по мотокроссу и кантри-кроссу.

08: 00-12: 00 Тренировка гонщиков

12: 00-17: 00 Гонки в разных классах

Трансляция на большом экране

DJ, ведущий, развлечения

18: 00-24: 00 Концерты.