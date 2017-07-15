Гран-при Великобритании. Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию

Британец Льюис Хэмилтон, который выступает за команду «Mercedes», показал лучшее время в квалификационных заездах, прошедших в рамках Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1».
Второе и третье время показали гонщики «Ferrari» – финн Кими Райкконен (+00.547) и немец Себастьян Феттель (+00.756) соответственно.
Гонка пройдет в воскресенье.
Источник — Sport.ua
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