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Гран-при Великобритании. Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию

Кими Райкконен и Себастьян Феттель из «Ferrari» показали второе и третье время соответственно

  • 15.07.2017 21:25
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Getty Images.
© Getty Images.
Британец Льюис Хэмилтон, который выступает за команду «Mercedes», показал лучшее время в квалификационных заездах, прошедших в рамках Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула-1».
 
Второе и третье время показали гонщики «Ferrari» – финн Кими Райкконен (+00.547) и немец Себастьян Феттель (+00.756) соответственно.
 
Гонка пройдет в воскресенье.

Источник — Sport.ua

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