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Льюис Хэмилтон стал чемпионом домашнего Гран-при

Боттас и Райкконен финишировали на подиуме

  • 16.07.2017 17:59
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Getty Images
© Getty Images

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем домашнего Гран-при Великобритании, который сегодня завершился в Сильверстоуне. Почин партнера по команде поддержал Валттери Боттас, финишировавший вторым.

Третьим пришел к финишу Кими Райкконен на Ferrari.

В одном круге с победителем финишировало всего семь человек.

1. Л.Хэмилтон. Mercedes - 1:21.27.430

2. В.Боттас. Mercedes - +14.063

3. К.Райкконен. Ferrari - +36.570

4. М.Ферстаппен. Red Bull - +52.125

5. Д.Риккардо. Red Bull - +65.955

6. Н.Хюлкенберг. Renault - +68.109

7. С.Феттель. Ferrari - +93.989

8. Э.Окон. Force India - +1 круг

9. C.Перес. Force India - +1 круг

10. Ф.Масса. Williams - +1 круг

 

Источник — Sport.ua

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