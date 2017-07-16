Льюис Хэмилтон стал чемпионом домашнего Гран-при

Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем домашнего Гран-при Великобритании, который сегодня завершился в Сильверстоуне. Почин партнера по команде поддержал Валттери Боттас, финишировавший вторым.
Третьим пришел к финишу Кими Райкконен на Ferrari.
В одном круге с победителем финишировало всего семь человек.
1. Л.Хэмилтон. Mercedes - 1:21.27.430
2. В.Боттас. Mercedes - +14.063
3. К.Райкконен. Ferrari - +36.570
4. М.Ферстаппен. Red Bull - +52.125
5. Д.Риккардо. Red Bull - +65.955
6. Н.Хюлкенберг. Renault - +68.109
7. С.Феттель. Ferrari - +93.989
8. Э.Окон. Force India - +1 круг
9. C.Перес. Force India - +1 круг
10. Ф.Масса. Williams - +1 круг
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.