Льюис Хэмилтон стал чемпионом домашнего Гран-при

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Шахтер Д - Динамо Киев 19:28 — Ossa8860 У меня к Ярмоле нет вопросов тоже. Голевых пасов он выдал достаточно, чтобы была победа. Мбоко, Г...

Феррейра стреляет дублем: Шахтер в Одессе выиграл Суперкубок Украины 19:25 — Единорогий Единорог Вот из-за таких кретинов, не способных разделять спорт и политику наши стадионы и блокируют Мн...

Карпаты - Зирка 19:15 — Dragon9 отак і живем. а потім дивуємся як всякі колхозні команди типу олександрії в єврокубках позоряться...

Карпаты и Зирка во Львове сыграли вничью 19:14 — Dragon9 кожного року одне і те саме г*мно.з такою грою не за 3 місце боротися, а за 3 знизу хіба..в кого ...