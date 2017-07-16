В Ferrari предложили Феттелю трехлетний контракт

Неделю назад в дни австрийского гоночного уик-энда Серджио Маркионне, президент Ferrari и глава концерна Fiat Chrysler, заявил, что если Себастьян Феттель захочет остаться в Скудерии, такая возможность у него есть.



Смысл этой фразы стал понятнее после публикации в Auto Hebdo: французское издание пишет, что Маркионне якобы уже предложил Феттелю новый трёхлетний контракт на общую сумму в 120 млн. евро. Действующие договорённости между четырёхкратным чемпионом мира и Ferrari истекают в конце этого года.



Предположительно, в ходе переговоров Феттель уже дал понять, что в 2018-м хотел бы продолжить сотрудничать с тем же напарником, с Кими Райкконеном, с которым его связывают дружеские отношения. По информации Auto Hebdo, Маркионне дал согласие и предложил финну контракт на один сезон, который оценивается в 5 млн. евро, но Кими пока думает.



Как это не раз бывало в предыдущие годы, в Ferrari хотят объявить состав команды на следующий год в дни Гран При Италии в Монце и настроены разобраться с контрактами в ближайшие полтора месяца.



Правда, по-прежнему ходят слухи об интересе к Феттелю со стороны Mercedes, и выдвигается версия, что речь может идти о 2019 годе, в связи с чем Тото Вольфф советует Себастьяну продлить контракт с Ferrari только на один сезон.