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В Ferrari предложили Феттелю трехлетний контракт

Немецкий пилот может заработать 120 миллионов евро

  • 16.07.2017 18:38
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Getty Images
© Getty Images

Неделю назад в дни австрийского гоночного уик-энда Серджио Маркионне, президент Ferrari и глава концерна Fiat Chrysler, заявил, что если Себастьян Феттель захочет остаться в Скудерии, такая возможность у него есть.

Смысл этой фразы стал понятнее после публикации в Auto Hebdo: французское издание пишет, что Маркионне якобы уже предложил Феттелю новый трёхлетний контракт на общую сумму в 120 млн. евро. Действующие договорённости между четырёхкратным чемпионом мира и Ferrari истекают в конце этого года.

Предположительно, в ходе переговоров Феттель уже дал понять, что в 2018-м хотел бы продолжить сотрудничать с тем же напарником, с Кими Райкконеном, с которым его связывают дружеские отношения. По информации Auto Hebdo, Маркионне дал согласие и предложил финну контракт на один сезон, который оценивается в 5 млн. евро, но Кими пока думает.

Как это не раз бывало в предыдущие годы, в Ferrari хотят объявить состав команды на следующий год в дни Гран При Италии в Монце и настроены разобраться с контрактами в ближайшие полтора месяца.

Правда, по-прежнему ходят слухи об интересе к Феттелю со стороны Mercedes, и выдвигается версия, что речь может идти о 2019 годе, в связи с чем Тото Вольфф советует Себастьяну продлить контракт с Ferrari только на один сезон.

Источник — f1news

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