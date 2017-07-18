Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

MotoOpenFest: результати GP Open Cup

На автодромі «Чайка» продовжується мотофестиваль

  • 18.07.2017 13:10
  • 48 просмотров
  • 0 комментария
Метки
motorsport.com
© motorsport.com
У перший день мотофестивалю головні події розвивалися на автодромі «Чайка». Саме там проходили гонки Кубку Києва GP Open Cup. У чотирьох заїздах дев«яти класів змагалися 34 гонщики.
 
Перегони почались із найчисельнішого заїзду класів Rookie-600 та Rookie-1000, у якій брали участь 14 пілотів, і в якій втретє цього сезону перемогу з поула здобув Максим Макуха (Rookie-600).
 
Аварій у суботу було дві, і обидві сталися у першій гонці. Спочатку на передостанньому колі зазнали аварії та зійшли два райдери, а вже після картатого прапору змагання були зупинені майже на півгодини через жорстку аварію ще двох учасників.
 
Коли мотоцикли були видалені з траси, а гонщики направлені до лікарні, на стартову решітку виїхали класи Stock-600 та Stock-1000. Друга гонка, під час якої йшла цікава боротьба у трійці лідерів, закінчилась перемогою Пала Нетіша (Stock-1000), а от другим в абсолюті фінішу дістався переможець першої гонки Максим Макуха (Stock-600), який випередив кількох учасників на літрових байках.
 
Третя гонка трьох класів Supersport-300, Lady та Master була найцікавішою для українських уболівальників, адже у ній змагалися два гонщики, які виступають цього року у світовому Супербайку - Микита Калінін та Ілля Михальчик. На чемпіонаті світу виступають у різних класах, вони також не зустрічались на треку на етапах UASBK, тому кубкова гонка на трьохсотках стала випробуванням, в якому ці два хлопця вирішували, хто з них найкращий у швидкості та майстерності.
 
Головною інтригою Кубку був останній заїзд: хто з двох Костянтинів цього разу буде швидшим - Писарєв чи Денисов. Жорстка боротьба тривала до останніх метрів дистанції, але першим фінішну лінію перетнув Денисов. У суботу знову був побитий рекорд кола „Чайки“ - спочатку Денисов зменшив його на 0,215 секунд до 1.17,567, але на останньому колі Писарєв, намагаючись обійти суперника, проїхав коло ще швидше - за 1.17,549.
 

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.