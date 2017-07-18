MotoOpenFest: результати GP Open Cup

У перший день мотофестивалю головні події розвивалися на автодромі «Чайка». Саме там проходили гонки Кубку Києва GP Open Cup. У чотирьох заїздах дев«яти класів змагалися 34 гонщики.

Перегони почались із найчисельнішого заїзду класів Rookie-600 та Rookie-1000, у якій брали участь 14 пілотів, і в якій втретє цього сезону перемогу з поула здобув Максим Макуха (Rookie-600).

Аварій у суботу було дві, і обидві сталися у першій гонці. Спочатку на передостанньому колі зазнали аварії та зійшли два райдери, а вже після картатого прапору змагання були зупинені майже на півгодини через жорстку аварію ще двох учасників.

Коли мотоцикли були видалені з траси, а гонщики направлені до лікарні, на стартову решітку виїхали класи Stock-600 та Stock-1000. Друга гонка, під час якої йшла цікава боротьба у трійці лідерів, закінчилась перемогою Пала Нетіша (Stock-1000), а от другим в абсолюті фінішу дістався переможець першої гонки Максим Макуха (Stock-600), який випередив кількох учасників на літрових байках.

Третя гонка трьох класів Supersport-300, Lady та Master була найцікавішою для українських уболівальників, адже у ній змагалися два гонщики, які виступають цього року у світовому Супербайку - Микита Калінін та Ілля Михальчик. На чемпіонаті світу виступають у різних класах, вони також не зустрічались на треку на етапах UASBK, тому кубкова гонка на трьохсотках стала випробуванням, в якому ці два хлопця вирішували, хто з них найкращий у швидкості та майстерності.



Головною інтригою Кубку був останній заїзд: хто з двох Костянтинів цього разу буде швидшим - Писарєв чи Денисов. Жорстка боротьба тривала до останніх метрів дистанції, але першим фінішну лінію перетнув Денисов. У суботу знову був побитий рекорд кола „Чайки“ - спочатку Денисов зменшив його на 0,215 секунд до 1.17,567, але на останньому колі Писарєв, намагаючись обійти суперника, проїхав коло ще швидше - за 1.17,549.