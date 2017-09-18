Фінал сезону UASBK вже 24 вересня на СК Чайка

Фінал сезону: 24 вересня на Спорткомплексі «Чайка» вирішиться доля Чемпіонату України з кільцевих мотоперегонів. Головні інтриги: хто буде чемпіоном в особистій першості, і чим закінчиться протистояння «SP Moto Racing Team» і «M29» у командному заліку - фінальна гонка п'ятого етапу всіх розставить по своїх місцях.

Завершальний старт пройде у дводенному форматі: традиційно в суботу пілоти боротимуться в кваліфікації за кращу стартову позицію, а в неділю їм доведеться реалізувати її в гоночних битвах. Ми вже звикли до того, що за перемогу на норовливій «Чайці» змагаються кілька пілотів, але нинішній сезон, і особливо 4-й етап, змінили наші уявлення про те, що таке напружена боротьба. Навіть фаворити змагань не застраховані від помилок, так що переможе дійсно найсильніший.

Перемогти - це основне завдання кожного спортсмена, і першими вирішувати, хто кращий в своєму класі, будуть пілоти категорій "Леді", "Юніор" та "Майстер". Лише у найдосвідченішому класі відоме ім’я чемпіона 2017, ним став Анатолій Єфимов, а ось у дівчат та юнаків боротьба в самому розпалі.

Яскравий фініш сезону очікує нас в класах «Аматор 1000» та «Аматор 600», де лідерами заліку є відповідно Сергій Рашко та Олександр Бобер. Від своїх головних конкурентів перед останнім етапом гонщиків відділяє усього кілька балів. Єдина дівчина в такій міцній чоловічій компанії - Дар'я Разумова, також налаштована рішуче. Разумова є лідером жіночого класу, але складає конкуренцію і чоловічій частині паддоку.

На першій сходинці у класі «Суперсток 600» зараз знаходиться Анатолій Дорошенко. Його відрив від найближчого суперника – Ярослава Якимчука складає усього 2 бали. На попередньому етапі Дорошенко отримав серйозну травму в результаті падіння, і питання про долю титулу тут залишається відкритим. Немає ніяких сумнівів, що нас очікує спекотна битва і у класі «Суперсток 1000», де Нітеша Пала та Івана Нічепоренко розділяють 8 балів.

Боротьба у класі «Supersport» буде йти за друге і третє місця, адже кращий результат вже достроково закріплений ще у минулій гонці за Микитою Калініним з Одеси. Калінін - один із молодих та талановитих пілотів України, приїде на заключний етап у статусі чемпіона країни 2017 року. Не дивлячись на те, що Микита вже виконав головне для себе завдання, йому належить боротися зі своїми суперниками, щоб допомогти і своїй команді «M29» опинитися на верхній сходинці за підсумками сезону:

«Дуже приємно достроково перемогти в своєму класі, але для мене боротьбу ще не завершено. Я зроблю все, щоб моя команда змогла піднятися на верхню сходинку п'єдесталу. Упевнений, що буде дуже гаряче: це фінал, по-іншому бути не може!»

Гостра боротьба у гонці та за титул очікується у найвищому класі чемпіонату України з кільцевих мотоперегонів - Superbike. Перед останньою гонкою сезону лідирує Костянтин Денисов з 52 очками. На перше місце також розраховують відразу кілька претендентів. З різницею всього в 2 бали другим іде представник лідера командного заліку, пілот SP Moto Racing Team - Костянтин Писарєв, а киянин Олександр Анін з 42 очками – третій. Денисов перемагав на двох останніх етапах, які також проходили на «Чайці», і він безперечно налаштований на результативний фінал в боротьбі з Писарєвим:

«Я буду намагатися повністю реалізувати всі свої можливості для досягнення цілі. Щодо ризику? Буду дивитися по ситуації, і, звичайно, постараюся швидко і своєчасно приймати правильні рішення в майбутній боротьбі. Думаю, вона буде нелегкою, але я докладу максимум зусиль, використовуючи свої вміння та навички».

В рамках етапу UASBK будуть проводитись заїзди з мотоджимхани, особливого виду спортивних випробувань на час. Метою таких змагань є демонстрація вмілого маневрування поміж встановлених перешкод на асфальтованій трасі.

Традиційно - частиною етапу стане шоу кращих стантрайдерів України та мотовиставка, на якій ви зможете відвідати стенди топових виробників мототехніки, екіпірування, витратних матеріалів та комплектуючих для мотоциклів. Уболівальники матимуть можливість придбати сувенірну продукцію від нашого партнера F1shop.

Саме 24 вересня під час змагань відбудеться благодійна виставка-продаж фото робіт найкращого спортивного фотографа України Андрія Мартіна, кошти від якої підуть на потреби діточок із особливими потребами (аутизм, ДЦП, легка та помірна розумова відсталість) Вишгородської районної спеціальної загальноосвітньої школи "Надія" - це можливість не лише придбати роботу майстра, але й зробити свій внесок у справу доброчинності.

Тим, хто не зможе відвідати етап, залишатися в курсі останніх подій допоможе телетрансляція на MostVideo.TV та XSPORT.

Спонсори показу:

- Генеральний спонсор фіналу беттінгова компанія BazaBet

- “ДП Динаміка” ексклюзивний дистриб‘ютор чемпіонського масла IPONE в Україні

- GEON –BENELLI – Українська мото-інжинірингова група

Медіа підтримка змагань: українська редакція міжнародного порталу Motorsport.com, інтернет ресурс СпортГід Київ, спортивний портал Sport.ua, інформаційне агентство Journalist.today, автомобільний інтернет портал AutoRia, АвтоРадіо, 1-й Автомобільний телеканал, супутникові телеканали XSPORT, СПОРТ1, СПОРТ2.

Ви зможете не тільки спостерігати за своїм улюбленим пілотом, але і зробити ставку на його перемогу прямо на змаганнях. Слідкуйте за переліком фаворитів і змінами коефіцієнтів на сайті Bazabet.com.ua

Висловлюємо безмежну подяку нашим партнерам:

F1shop.com.ua – інтернет-магазин іміджевої автомотоспортивної атрибутики команд та пілотов MotoGP і Formula1;

Консалтингова компанія Radimar Consulting Group;

Енергетичний напій Black Energy

Мінеральний спонсор Bon Boisson

Початок перегонів у неділю о 12-00.

Квитки на concert.ua

Слідкуйте за новинами на сайті UASBK.

Час готувати техніку та проводити підсумкові тренування, адже вже 24 вересня на «СК Чайка» відбудеться довгоочікуваній фінал чемпіонату країни за участю найшвидший гонщиків України. Не пропустіть свято швидкості! Чекаємо вас!



