UASBK. Благодійна виставка спортивного фотографа

24 вересня, на території Спорткомплексу "Чайка" відбудеться благодійна виставка - продаж фото робіт спортивного фотографа Андрія Мартина, організована благодійним фондом "Здорове дитинство без меж". Захід приурочено до Фіналу Чемпіонату України з кільцевих мотоперегонів. Кошти від продажу підуть на потреби діточок із особливими потребами (аутизм, ДЦП, легка та помірна розумова відсталість) Вишгородської районної спеціальної загальноосвітньої школи "Надія".

"Ми вдячні Марині Гарбуз, президенту Федерації Мотоспорту Києва, за всебічну підтримку проекту. Участь у виставці - це не лише можливість придбати роботу майстра, але й зробити свій внесок у справу доброчинності"- каже віце-президент благодійного фонду "Здорове дитинство без меж", - Тетяна Репеде.

БФ "Здорове дитинство без меж", на рахунку якого за 14 років існування більш ніж 400 благодійних заходів та акцій, зараз розвиває новий напрямок - так зване ,,Жіноче крило", який об'єднує молодих та цілеспрямованих дівчат- волонтерів у справі доброчинності.

"Я починаю фотографувати ще на стартовій решітці " - розповідає Мартін,- "за пару хвилин до старту я вибігаю на другий поворот треку, а це без малого півтора кілометри. В мене лише 2 хвилини подолати цю відстань, а на шиї ще і камера вагою 1,5 кг з об'єктивом...за одне змагання я пробігаю до 15 кілометрів".

Вже з 12:00 гості вказаного заходу зможуть намилуватися фото картинами на мото тематику та отримати яскраві емоції від партнерів проекту ТМ Kompozit, City Beach Club та Weider Global Nutrition.

До участі в заході запрошені зіркові гості та партнери: Тетяна Петракова, Ігор Посипайко, Радуцький Максим, Тетяна Доканіна, Олег Шак, Рихальська Олена, Олег Шевченко "Білий", Дмитро Остапенко, Лера Літвінова та інші друзі фонду.

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