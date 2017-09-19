Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Гран-При Аргентины может вернуться в календарь Формулы-1 спустя 20 лет

Последнюю гонку в Буэнос-Айересе выиграл Михаэль Шумахер

  • 19.09.2017 07:40
  • 104 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Гоночный директор Международной автомобильной федерации (ФИА) Чарли Уайтинг сказал, что Гран-при Аргентины может вернуться в календарь «Формулы-1» в 2019 году.

– Отправился в Аргентину и написал доклад о том, что необходимо улучшить и сделать. Теперь все в руках промоутеров. Им нужно сделать многое, как и любым другим организаторам, чей этап не принимал «Формулу-1» 20 лет. Главное – сделать конфигурацию трассы более привлекательной и быстрой, чем в 90-е годы. Если они выполнят основные требования оперативно, гонка может пройти уже в 2019 году, – приводит слова Уайтинга paddocktalk.com.

Последнюю гонку «Ф-1» в Буэнос-Айресе выиграл Михаэль Шумахер в 1998 году.

Источник — Sportbox

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.