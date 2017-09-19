Гран-При Аргентины может вернуться в календарь Формулы-1 спустя 20 лет

Гоночный директор Международной автомобильной федерации (ФИА) Чарли Уайтинг сказал, что Гран-при Аргентины может вернуться в календарь «Формулы-1» в 2019 году.

– Отправился в Аргентину и написал доклад о том, что необходимо улучшить и сделать. Теперь все в руках промоутеров. Им нужно сделать многое, как и любым другим организаторам, чей этап не принимал «Формулу-1» 20 лет. Главное – сделать конфигурацию трассы более привлекательной и быстрой, чем в 90-е годы. Если они выполнят основные требования оперативно, гонка может пройти уже в 2019 году, – приводит слова Уайтинга paddocktalk.com.



Последнюю гонку «Ф-1» в Буэнос-Айресе выиграл Михаэль Шумахер в 1998 году.