Выиграй 2 билета на финал сезона UASBK!
Sport.ua проводит конкурс на 4 билета на финал сезона UASBK на СК Чайка!
Для участия в розыгрыше необходимо выполнить три условия:
1. Поставить лайк публикации.
2. Сделай репост публикации.
3. Поставь «нравится» странице Sport.ua
Среди тех, кто выполнит все условия, 22 сентября мы выберем двух победителей, которые получат по два билета
Источник — Sport.ua
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