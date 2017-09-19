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Выиграй 2 билета на финал сезона UASBK!

Sport.ua проводит конкурс на 4 билета на финал сезона UASBK на СК Чайка!

  • 19.09.2017 14:34
  • 58 просмотров
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Выиграй 2 билета на финал сезона UASBK!

Выиграй 2 билета на финал сезона UASBK!

Sport.ua проводит конкурс на 4 билета на финал сезона UASBK на СК Чайка!

Для участия в розыгрыше необходимо выполнить три условия:
1. Поставить лайк публикации.
2. Сделай репост публикации.
3. Поставь «нравится» странице Sport.ua

Среди тех, кто выполнит все условия, 22 сентября мы выберем двух победителей, которые получат по два билета

Источник — Sport.ua

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