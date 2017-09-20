Михаэля Шумахера хотят перевезти на лечение в США

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер, получивший тяжелую черепно-мозговую травму в декабре 2013 года, может быть перевезен на лечение в США.
В немецком журнале Bravо отмечают «слабое» здоровье гонщика, и по этой причине жена Михаэля, Коринна, решила обратиться за помощью в США. Семикратного чемпиона могут перевезти в Даллас, где находится клиника специалиста Марка Уикса.
«У нас большой опыт работы с пациентами с подобными травмами. Пожалуй, в Европе нет клиник, которые чаще нас сталкиваются с такими случаями», – сказал Уикс.
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