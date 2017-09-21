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Падди ЛОУ: «Мы построим быструю машину»

Руководитель технического отдела Williams – о новом сезоне

  • 21.09.2017 09:52
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f1news.ru
© f1news.ru

Возглавив технический отдел Williams лишь в марте, Падди Лоу не мог повлиять на конструкцию машины этого года, но шасси 2018 года разрабатывалось под его руководством – и будет совсем другим.

Падди Лоу: «Новая машина будет иметь весьма существенные отличия. Во многих областях мы теперь используем совсем иную философию. Мы работаем во всех направлениях, чтобы повысить эффективность, и уже добились значительных успехов.

В Williams очень сильные инженеры, некоторые из них в последние годы пришли из других команд, так что недостатка в идеях у нас нет. Многие знают, что нужно, чтобы побеждать. Мы возьмём лучшие из этих идей и построим быструю машину.

Суть Формулы 1 в конкуренции, а для этого нам нужно соответствовать соперникам во всех ключевых областях. Чтобы добиться успеха, нужен талант, время и деньги. Денег много не бывает, но важно их эффективно использовать.

Я думаю, что мы можем расходовать имеющиеся ресурсы более эффективно, чем прежде, а новые успехи привлекут в команду новые инвестиции, что позволит сделать следующий шаг. Это принцип прогресса команды Формулы 1».

Источник — f1news

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