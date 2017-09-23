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Картинг в Полтаві

VI-й етап Чемпіонату України та Кубку Дитячої Академії Картингу

  • 23.09.2017 10:25
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Картинг в Полтаві

Фінальний етап яскравого Чемпіонату!

Вирішується доля Чемпіонства та володаря Кубку Дитячої Академії Картингу. Напруження перед вирішальними гонками неймовірне. Всі в очікуванні.

Отже, неділя - картинг, Полтава.

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UkrKarting

Комітет Картингу Автомобільна Федерація України

Автор — Николай Гой, Sport.ua

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