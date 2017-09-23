Картинг в Полтаві

Последние комментарии

Шахтер подтвердил положительную допинг-пробу Дарио Срны 11:16 — lytvynvi Який заборонений препарат вжив Срна?Чому про нього не пишуть?Може хтось інший наблив у пробу забо... 11:16 — lytvynvi Який заборонений препарат вжив Срна?Чому про нього не пишуть?Може хтось інший наблив у пробу забо...

Назарий РУСИН: «Хет-трик? Я хотел сделать покер!» 11:14 — berlinec От первой команды такой прыти хрен дождешься.Как обычно выйдут отбывать номер нехотя и вразвалку.

Віктор ВАЦКО: «Даріо, виграй свій найголовніший матч життя!» 11:09 — Dima Any Ото лизнув! А чому ніхто не говорить який саме припарат знайшли ??? 11:08 — Bandera.Lviv саме так. судячи із симуляцій на полі та ударів із під тишка "шляхетності та порядності"...