Картинг в Полтаві

Фінальний етап яскравого Чемпіонату!
Вирішується доля Чемпіонства та володаря Кубку Дитячої Академії Картингу. Напруження перед вирішальними гонками неймовірне. Всі в очікуванні.
Отже, неділя - картинг, Полтава.
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Комітет Картингу Автомобільна Федерація України
Автор — Николай Гой, Sport.ua
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