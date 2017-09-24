Финал сезона UASBK. Видео LIVE

Похоже что кроме физики у игроков сборной Украины проблема психологической устойчивости.По парти...

В нього індивідуальна програма, готують на мач з Реалом!

вижу вам тоже думать не вошло в привычку,ведь когда в голове одна кротопомойка ,тогда , во всех л...

Я думаю є обєктивна причина та логічне пояснення, Ярмола в Динамо був дуже дисциплінований та пра...

думать это не про глорье кротопомойки.... Им абы ляпнуть например умонедоразвитому стреме или вад...

а головою подумати?

Как кроты возбудились то Никто не думал что может быть травма или обычная простуда?