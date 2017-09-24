Финал сезона UASBK. Видео LIVE

В воскресенье 24 сентября в 12-15 смотрите состоится Финал UASBK чемпионата Украины по кольцевым мотогонкам сезона 2017 года. Как и на всех предыдущих этапах, на старт автодрома «Чайка» выйдут спортсмены сразу в 10 классах: профессиональных Supersport-600 и Superbike; спортивных Supersport-300, Superstock-600, Superstock-1000; для новичков Amateur-600 и Amateur-1000, а также уже ставших традиционными «Леди», «Мастер» и «Юниор». Напряженное соперничество на протяжении всего чемпионата привело к том, что в большинстве классов, включая самый престижный Superbike, победитель сезона определится только на последнем пятом этапе. А это значит, что зрители Финала станут свидетелями невероятного накала борьбы, на кону в которой будет стоять чемпионский титул.
Кроме того, всех болельщиков традиционно ждут выставки, шоу каскадеров, презентации новых моделей мотоциклов и еще очень много увлекательных событий. Чемпионат UASBK нынешнего сезона пользуется огромной популярностью среди любителей мотоспорта. На всех четырех предыдущих этапах трибуны были заполнены зрителями, наблюдавшими не только непосредственно за заездами, но и за сопровождавшим их ярким шоу. А финальный этап обещает стать самым интересным и разнообразным.
Источник — MostVideo.TV
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.