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Авария на чемпионате Украины по кольцевым мотогонкам

Вылетевшую с байка мотоциклистку впечатало в отбойник

  • 25.09.2017 10:06
  • 757 просмотров
  • 1 комментария
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facebook.com/nastya.shyyanenko.5. Анастасия Георгица
© facebook.com/nastya.shyyanenko.5. Анастасия Георгица

На чемпионате Украины по кольцевым мотогонкам (UASBK), который проходил в воскресенье в Киеве, произошла авария. Гонщица Анастасия Георгица не справилась с управлением и на огромной скорости влетела в бетонный отбойник.

К счастью, Анастасии удалось обойтись без тяжелых травм. «Падать не так страшно, как смотреть. Со мной все хорошо! Не переживайте», — написала Анастасия на своей странице в Facebook.

Источник — MostVideo.TV

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Комментарии
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 25.09.2017 11:28
    0
    Девочке повезло - скорость вхождения в поворот очень маленькая было .А вот почему произошло падение, надо разбираться. Такое впечатление, что покрытие очень не ровное, могло и это послужить причиной. И последнее - КАК МОГЛО БЫТЬ, что на повороте отбойник (бетонный!!!) не закрыт,хотя бы соломенными матами, я уже не говорю о более современных материалах! Организаторы, вы что, совсем правил не знаете? Или ждете когда кто-то разобьется насмерть?
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