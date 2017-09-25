Авария на чемпионате Украины по кольцевым мотогонкам

На чемпионате Украины по кольцевым мотогонкам (UASBK), который проходил в воскресенье в Киеве, произошла авария. Гонщица Анастасия Георгица не справилась с управлением и на огромной скорости влетела в бетонный отбойник.
К счастью, Анастасии удалось обойтись без тяжелых травм. «Падать не так страшно, как смотреть. Со мной все хорошо! Не переживайте», — написала Анастасия на своей странице в Facebook.
Источник — MostVideo.TV
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