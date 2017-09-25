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Aston Martin – новый титульный партнёр Red Bull Racing

В следующем сезоне «быки» изменят свое название

  • 25.09.2017 13:03
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Aston Martin – новый титульный партнёр Red Bull Racing

В Red Bull Racing подтвердили, что британская компания Aston Martin с 2018 года станет титульным партнёром команды, что будет отражено в её названии. На старт следующего чемпионата она выйдет уже как Aston Martin Red Bull Racing.

Кроме того, на территории базы команды в Милтон-Кинсе откроется новый исследовательский центр New Advanced Performance Centre. Задача будущего подразделения – в содействии обеим организациям в поиске решений, которые позволят использовать технологии Формулы 1 в производстве серийных спорткаров. В этом центре будет создано 110 новых рабочих мест, где будут трудиться конструкторы и инженеры Aston Martin, занятые созданием новых моделей автомобилей.

Источник — f1news

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