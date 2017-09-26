П'ятий етап UASBK: результати заїздів

На стартову решітку виїжджали 33 гонщики. Не зважаючи, що у попередніх етапах кількість учасників була вдвічі більшою, цей етап можна вважати найцікавішим у цьому сезоні.

Фінал чемпіонату із шосейно-кільцевих перегонів почався кваліфікаціями, під час яких йшов мінливий дощ. Ситуація залишалась невизначеною перед стартом змагань. У вітчізняному чемпіонаті відсутні гонки «від прапора до прапора», під час яких гонщики міняють байки та шини. Українським спортсменам потрібно приймати остаточне рішення принаймні за півгодини до старту, щоб встигнути перевзути байки та підготувати шини для гонки. За мінливих погодних умов вони можуть розраховувати лише на власну удачу з остаточним рішенням щодо вибору гуми.

Перша гонка трьох класів Майстер, Юніор+Суперспорт-300 та Леді стартувала на майже повністю сухій трасі, але після кількох перших кіл почалась справжня злива. Отже, на початку мали перевагу ті, хто вирішив перевзути мотоцикли у сліки. Однак, коли трек став повністю мокрим, їм довелось зменшити швидкість до мінімальної, щоб завершити заїзд.

Переможцем гонки став Ілля Михальчик, якого можна вважати найдосвідченішим гонщиком UASBK завдяки виступам у чемпіонатах світу протягом останніх кількох років. Вперше за останні два роки Дар’я Разумова поступилась золотом класу Леді – вона була на сліках, найкращою серед дівчат стала Юлія Цуцкогіна. Найкращим у класі Майстер став Анатолій Єфімов із четвертим місцем в абсолюті.

Під час першого заїзду сталися дві аварії – у глядацькому повороті впали Анастасія Георгіца та Анжеліка Лагода. Із дівчатами все добре.

Другими на старт виїхали класи Суперсток-600 та Суперсток-1000. Між лідерами цього заїзду Сергієм Рашко та Даніілом Мирошниченко жорстка боротьба тривала до кінця 11-го кола, поки у глядацькому повороті Мирошниченко не помилився і не впав. Рашко став переможцем проміжного класу. Ярослав Якимчук, котрий фінішував другим в абсолюті, здобув золото у класі Суперсток-600.

У третій гонці боролися гонщики класів Аматор-600 та Аматор-1000. Сергій Рашко та Олександр Слобоженко продовжили суперечку, розпочату у попередньому заїзді класів Суперсток. Рашко вдруге став найкращим і виграв ще одну гонку. Слобоженко фінішував другим.

Боротьба за перше місце серед «шестисоток» між Олександром Георгіца та Максимом Макухою тривала зі старту до останніх метрів дистанції у 12 кіл. У підсумку Георгіца фінішував раніше, Макуха поступився супернику лише 0,049 секунди, але став чемпіоном серед початківців свого класу.

В останній гонці класів Суперспорт-600 та Супербайк вирішувалась доля титулу найстаршого класу літрових байків. Після четвертого етапу турнірну таблицю очолював Костянтин Денисов, але його найближчий суперник Костянтин Писарєв поступався супернику лише два очки. За умови перемоги Писарєв здобував чемпіонство завдяки більшої кількості перемог у попередніх етапах.

Денисов стартував із поула і до кінця 10-го кола був першим, але Писарєв обігнав його у глядацькому повороті. Денисов повернувся на першу позицію за два кола до кінця і фінішував першим, здобув перемогу і разом із нею титул чемпіона класу Супербайк.

В останньому заїзді брали участь чотири гонщики класу Суперспорт-600, але на другому колі один із них вибув із боротьби.

Анатолій Дорошенко, який зазнав жорсткої аварії на попередньому етапі, повернувся до змагань. Так само, як і тоді, він боровся за срібло свого класу, однак впав майже на тому самому місці, що і минулого разу. З Анатолієм все добре.

Переможцем у класі Суперспорт-600 став Микита Калінін, який фінішував четвертим позаду трьох літрових байків.