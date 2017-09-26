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П'ятий етап UASBK: результати заїздів

Чотири останні гонки остаточно визначили призерів усіх десяти класів

  • 26.09.2017 12:26
  • 54 просмотров
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На стартову решітку виїжджали 33 гонщики. Не зважаючи, що у попередніх етапах кількість учасників була вдвічі більшою, цей етап можна вважати найцікавішим у цьому сезоні.
 
Фінал чемпіонату із шосейно-кільцевих перегонів почався кваліфікаціями, під час яких йшов мінливий дощ. Ситуація залишалась невизначеною перед стартом змагань. У вітчізняному чемпіонаті відсутні гонки «від прапора до прапора», під час яких гонщики міняють байки та шини. Українським спортсменам потрібно приймати остаточне рішення принаймні за півгодини до старту, щоб встигнути перевзути байки та підготувати шини для гонки. За мінливих погодних умов вони можуть розраховувати лише на власну удачу з остаточним рішенням щодо вибору гуми.
 
Перша гонка трьох класів Майстер, Юніор+Суперспорт-300 та Леді стартувала на майже повністю сухій трасі, але після кількох перших кіл почалась справжня злива. Отже, на початку мали перевагу ті, хто вирішив перевзути мотоцикли у сліки. Однак, коли трек став повністю мокрим, їм довелось зменшити швидкість до мінімальної, щоб завершити заїзд.
 
Переможцем гонки став Ілля Михальчик, якого можна вважати найдосвідченішим гонщиком UASBK завдяки виступам у чемпіонатах світу протягом останніх кількох років. Вперше за останні два роки Дар’я Разумова поступилась золотом класу Леді – вона була на сліках, найкращою серед дівчат стала Юлія Цуцкогіна. Найкращим у класі Майстер став Анатолій Єфімов із четвертим місцем в абсолюті.
 
Під час першого заїзду сталися дві аварії – у глядацькому повороті впали Анастасія Георгіца та Анжеліка Лагода. Із дівчатами все добре.
 
Другими на старт виїхали класи Суперсток-600 та Суперсток-1000. Між лідерами цього заїзду Сергієм Рашко та Даніілом Мирошниченко жорстка боротьба тривала до кінця 11-го кола, поки у глядацькому повороті Мирошниченко не помилився і не впав. Рашко став переможцем проміжного класу. Ярослав Якимчук, котрий фінішував другим в абсолюті, здобув золото у класі Суперсток-600.
 
У третій гонці боролися гонщики класів Аматор-600 та Аматор-1000. Сергій Рашко та Олександр Слобоженко продовжили суперечку, розпочату у попередньому заїзді класів Суперсток. Рашко вдруге став найкращим і виграв ще одну гонку. Слобоженко фінішував другим.
 
Боротьба за перше місце серед «шестисоток» між Олександром Георгіца та Максимом Макухою тривала зі старту до останніх метрів дистанції у 12 кіл. У підсумку Георгіца фінішував раніше, Макуха поступився супернику лише 0,049 секунди, але став чемпіоном серед початківців свого класу.
 
В останній гонці класів Суперспорт-600 та Супербайк вирішувалась доля титулу найстаршого класу літрових байків. Після четвертого етапу турнірну таблицю очолював Костянтин Денисов, але його найближчий суперник Костянтин Писарєв поступався супернику лише два очки. За умови перемоги Писарєв здобував чемпіонство завдяки більшої кількості перемог у попередніх етапах.
 
Денисов стартував із поула і до кінця 10-го кола був першим, але Писарєв обігнав його у глядацькому повороті. Денисов повернувся на першу позицію за два кола до кінця і фінішував першим, здобув перемогу і разом із нею титул чемпіона класу Супербайк.
 
В останньому заїзді брали участь чотири гонщики класу Суперспорт-600, але на другому колі один із них вибув із боротьби.
 
Анатолій Дорошенко, який зазнав жорсткої аварії на попередньому етапі, повернувся до змагань. Так само, як і тоді, він боровся за срібло свого класу, однак впав майже на тому самому місці, що і минулого разу. З Анатолієм все добре.
 
Переможцем у класі Суперспорт-600 став Микита Калінін, який фінішував четвертим позаду трьох літрових байків.
 
Результати заїзду класів Майстер, Юніор+Суперспорт-300 та Леді:

Поз.

Ст.№

Ім’я та прізвище

Байк

Кола

Час

Розрив

Інтервал

Найкраще коло

Клас (місце у своєму класі)

1

55

Ілля Михальчик

Kawasaki Ninja 300

12

19.19,725

-

-

1.29,872

Юніор+ССП-300 (1)

2

16

Юлія Цуцкогіна

Honda CBR 600 RR

12

19.35,706

15,981

15,981

1.31,076

Леді (1)

3

6

Владислав Білий

 Kawasaki Ninja 300

12

19.41,187

21,462

5,481

1.32,776

Юніор+ССП-300 (2)

4

5

Анатолій Єфімов

Kawasaki Ninja ZX10R

12

19.51,801

32,076

10,614

1.27,526

Майстер (1)

5

91

Дар'я Разумова

Suzuki GSX-R ‎600

12

20.14,652

54,927

22,851

1.29,250

Леді (2)

6

107

Максим Курков

Honda CBR600RR 

12

21.05,609

1.45,884

50,957

1.36,623

Майстер (2)

7

99

Рима Сакуа

Yamaha YZF-R6

11

20,22,043

1 коло

1 коло

1.37,865

Леді (3)

аварія

696

Анастасія Георгіца

Kawasaki Ninja ZX6R

7

11.09,819

-

-

1.31,035

Леді 

аварія

2

Анжеліка Лагода

Yamaha YZF-R1

7

12.17,809

-

-

1.40,976

Леді 

схід

666

Тетяна Даниленко

Avgusta F3 675

4

7.02,217

-

-

1.41,901

Леді 

Результати заїзду класів Аматор-600 та Аматор-1000:
 

Поз.

Ст.№

Ім’я та прізвище

Байк

Кола

Час

Розрив

Інтервал

Найкраще коло

Клас (місце у своєму класі)

1

222

Сергій Рашко

Yamaha YZF-R1

12

17.27,029

-

-

1.23,401

Аматор 1000 (1)

2

98

Олександр Слобоженко

Honda CBR 1000RR

12

17.38,941

11,912

11,912

1.25,718

Аматор 1000 (2)

3

69

Олександр Георгіца

Triumph Daytona 675R

12

18.08,181

41,152

29,240

1.29,376

Аматор 600 (1)

4

47

Максим Макуха

Honda CBR600RR 

12

18.08,230

41,201

0,049

1.29,405

Аматор 600 (2)

5

7

Олександр Бобер

Honda CBR600RR 

12

18.26,040

59,011

17,810

1.29,640

Аматор 600 (3)

6

51

Данііл Вишемирський

Triumph Daytona 675R

12

18.36,336

1.09,307

10,296

1.30,243

Аматор 600 (4)

7

180

Артем Завалєєв

Honda CBR600RR 

12

18.46,038

1.19,009

9,702

1.31,746

Аматор 600 (5)

8

15

Олександр Полюхович

Ducati 1199S

12

18.46,268

1.19,239

0,203

1.30,380

Аматор 1000 (3)
 
Результати заїзду класів Суперсток-600 та Суперсток-1000:
 

Поз.

Ст.№

Ім’я та прізвище

Байк

Кола

Час

Розрив

Інтервал

Найкраще коло

Клас (місце у своєму класі)

1

222

Сергій Рашко

Yamaha YZF-R1

15

22.25,949

-

-

1.27,47

СТК 1000 (1)

2

32

Ярослав Якимчук

Suzuki GSXR600

15

22.29,196

3,247

3,247

1.27,833

СТК 600 (1)

3

98

Олександр Слобоженко

Honda CBR 1000RR

15

22.39,976

14,027

10,780

1.27,109

СТК 1000 (2)

4

59

Нітеш Пал

BMW S1000RR  

15

22.45,156

19,207

5,180

1.29,048

СТК 1000 (3)

5

33

Анатолій Дорошенко

Suzuki GSX-R ‎600

15

22.50,316

24,367

5,160

1.29,319

СТК 600 (2)

6

58

Кирило Зуєв

BMW S1000RR  

15

23.13,366

47,417

23,050

1.30,537

СТК 1000 (4)

7

64

Юрій Дубенський

Yamaha YZF-R1

15

23.13,723

47,774

0,357

1.30,097

СТК 1000 (5)

8

90

Іван Нічепоренко

Ducati 1199 Panigale

14

23.08,745

1 коло

1 коло

1.30,089

СТК 1000 (6)

9

69

Олександр Георгіца

Triumph Daytona 675R

13

22.41,060

2 коли

1 коло

1.40,282

СТК 1000 (7)

10

74

Олег Белоцький

Suzuki GSX-R 750

12

22.39,384

3 коли

1 коло

1.36,379

СТК 600 (3)

аварія

76

Данііл Мирошниченко

Kawasaki ZX10R

10

 

-

-

1.27,475

СТК 1000
 
Результати заїзду класів Суперспорт-600 та Супербайк:

Поз.

Ст.№

Ім’я та прізвище

Байк

Кола

Час

Розрив

Інтервал

Найкраще коло

Клас (місце у своєму класі)

1

60

Костянтин Денисов

BMW S1000RR  

20

26.27,478

-

-

1.17,772

Супербайк (1)

2

87

Костянтин Писарєв

Kawasaki ZX10R

20

26.27,911

0,433

0,433

1.17,734

Супербайк (2)

3

111

Артур Подлужний

Yamaha YZF-R1

20

27.13,074

45,596

45,163

1.19,624

Супербайк (3)

4

22

Микита Калінін

Kawasaki ZX6R

20

27.34,343

1.06,865

21,269

1.21,473

ССП-600 (1)

5

37

Олександр Анін

Ducati Panigale 1199

20

27.44,161

1.16,683

9,818

1.20,199

Супербайк (4)

6

97

Олександр Бичков

Honda CBR-600RR

19

26.55,924

1 коло

1 коло

1.23,175

ССП-600 (2)

7

5

Анатолій Єфімов

Kawasaki ZX10R

19

26.56,929

1 коло

1,005

1.22,837

Супербайк (5)

8

43

Леонід Каллаш

Honda CBR-600RR

18

27.07,426

2 коли

1 коло

1.26,300

ССП-600 (3)

9

74

Олег Белоцький

Suzuki GSX-R 750

18

27.28,872

2 коли

21,446

1.29,212

Супербайк (6)

аварія

33

Анатолій Дорошенко

Suzuki GSX-R ‎600

1

-

-

-

1.28,333

ССП-600

схід

76

Данііл Мирошниченко

Kawasaki ZX10R

-

-

-

-

-

Супербайк

 

Источник — Motorsport

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