П'ятий етап UASBK: результати заїздів

|
Поз.
|
Ст.№
|
Ім’я та прізвище
|
Байк
|
Кола
|
Час
|
Розрив
|
Інтервал
|
Найкраще коло
|
Клас (місце у своєму класі)
|
1
|
55
|
Ілля Михальчик
|
Kawasaki Ninja 300
|
12
|
19.19,725
|
-
|
-
|
1.29,872
|
Юніор+ССП-300 (1)
|
2
|
16
|
Юлія Цуцкогіна
|
Honda CBR 600 RR
|
12
|
19.35,706
|
15,981
|
15,981
|
1.31,076
|
Леді (1)
|
3
|
6
|
Владислав Білий
|
Kawasaki Ninja 300
|
12
|
19.41,187
|
21,462
|
5,481
|
1.32,776
|
Юніор+ССП-300 (2)
|
4
|
5
|
Анатолій Єфімов
|
Kawasaki Ninja ZX10R
|
12
|
19.51,801
|
32,076
|
10,614
|
1.27,526
|
Майстер (1)
|
5
|
91
|
Дар'я Разумова
|
Suzuki GSX-R 600
|
12
|
20.14,652
|
54,927
|
22,851
|
1.29,250
|
Леді (2)
|
6
|
107
|
Максим Курков
|
Honda CBR600RR
|
12
|
21.05,609
|
1.45,884
|
50,957
|
1.36,623
|
Майстер (2)
|
7
|
99
|
Рима Сакуа
|
Yamaha YZF-R6
|
11
|
20,22,043
|
1 коло
|
1 коло
|
1.37,865
|
Леді (3)
|
аварія
|
696
|
Анастасія Георгіца
|
Kawasaki Ninja ZX6R
|
7
|
11.09,819
|
-
|
-
|
1.31,035
|
Леді
|
аварія
|
2
|
Анжеліка Лагода
|
Yamaha YZF-R1
|
7
|
12.17,809
|
-
|
-
|
1.40,976
|
Леді
|
схід
|
666
|
Тетяна Даниленко
|
Avgusta F3 675
|
4
|
7.02,217
|
-
|
-
|
1.41,901
|
Леді
Результати заїзду класів Аматор-600 та Аматор-1000:
|
Поз.
|
Ст.№
|
Ім’я та прізвище
|
Байк
|
Кола
|
Час
|
Розрив
|
Інтервал
|
Найкраще коло
|
Клас (місце у своєму класі)
|
1
|
222
|
Сергій Рашко
|
Yamaha YZF-R1
|
12
|
17.27,029
|
-
|
-
|
1.23,401
|
Аматор 1000 (1)
|
2
|
98
|
Олександр Слобоженко
|
Honda CBR 1000RR
|
12
|
17.38,941
|
11,912
|
11,912
|
1.25,718
|
Аматор 1000 (2)
|
3
|
69
|
Олександр Георгіца
|
Triumph Daytona 675R
|
12
|
18.08,181
|
41,152
|
29,240
|
1.29,376
|
Аматор 600 (1)
|
4
|
47
|
Максим Макуха
|
Honda CBR600RR
|
12
|
18.08,230
|
41,201
|
0,049
|
1.29,405
|
Аматор 600 (2)
|
5
|
7
|
Олександр Бобер
|
Honda CBR600RR
|
12
|
18.26,040
|
59,011
|
17,810
|
1.29,640
|
Аматор 600 (3)
|
6
|
51
|
Данііл Вишемирський
|
Triumph Daytona 675R
|
12
|
18.36,336
|
1.09,307
|
10,296
|
1.30,243
|
Аматор 600 (4)
|
7
|
180
|
Артем Завалєєв
|
Honda CBR600RR
|
12
|
18.46,038
|
1.19,009
|
9,702
|
1.31,746
|
Аматор 600 (5)
|
8
|
15
|
Олександр Полюхович
|
Ducati 1199S
|
12
|
18.46,268
|
1.19,239
|
0,203
|
1.30,380
|
Аматор 1000 (3)
|
Поз.
|
Ст.№
|
Ім’я та прізвище
|
Байк
|
Кола
|
Час
|
Розрив
|
Інтервал
|
Найкраще коло
|
Клас (місце у своєму класі)
|
1
|
222
|
Сергій Рашко
|
Yamaha YZF-R1
|
15
|
22.25,949
|
-
|
-
|
1.27,47
|
СТК 1000 (1)
|
2
|
32
|
Ярослав Якимчук
|
Suzuki GSXR600
|
15
|
22.29,196
|
3,247
|
3,247
|
1.27,833
|
СТК 600 (1)
|
3
|
98
|
Олександр Слобоженко
|
Honda CBR 1000RR
|
15
|
22.39,976
|
14,027
|
10,780
|
1.27,109
|
СТК 1000 (2)
|
4
|
59
|
Нітеш Пал
|
BMW S1000RR
|
15
|
22.45,156
|
19,207
|
5,180
|
1.29,048
|
СТК 1000 (3)
|
5
|
33
|
Анатолій Дорошенко
|
Suzuki GSX-R 600
|
15
|
22.50,316
|
24,367
|
5,160
|
1.29,319
|
СТК 600 (2)
|
6
|
58
|
Кирило Зуєв
|
BMW S1000RR
|
15
|
23.13,366
|
47,417
|
23,050
|
1.30,537
|
СТК 1000 (4)
|
7
|
64
|
Юрій Дубенський
|
Yamaha YZF-R1
|
15
|
23.13,723
|
47,774
|
0,357
|
1.30,097
|
СТК 1000 (5)
|
8
|
90
|
Іван Нічепоренко
|
Ducati 1199 Panigale
|
14
|
23.08,745
|
1 коло
|
1 коло
|
1.30,089
|
СТК 1000 (6)
|
9
|
69
|
Олександр Георгіца
|
Triumph Daytona 675R
|
13
|
22.41,060
|
2 коли
|
1 коло
|
1.40,282
|
СТК 1000 (7)
|
10
|
74
|
Олег Белоцький
|
Suzuki GSX-R 750
|
12
|
22.39,384
|
3 коли
|
1 коло
|
1.36,379
|
СТК 600 (3)
|
аварія
|
76
|
Данііл Мирошниченко
|
Kawasaki ZX10R
|
10
|
|
-
|
-
|
1.27,475
|
СТК 1000
|
Поз.
|
Ст.№
|
Ім’я та прізвище
|
Байк
|
Кола
|
Час
|
Розрив
|
Інтервал
|
Найкраще коло
|
Клас (місце у своєму класі)
|
1
|
60
|
Костянтин Денисов
|
BMW S1000RR
|
20
|
26.27,478
|
-
|
-
|
1.17,772
|
Супербайк (1)
|
2
|
87
|
Костянтин Писарєв
|
Kawasaki ZX10R
|
20
|
26.27,911
|
0,433
|
0,433
|
1.17,734
|
Супербайк (2)
|
3
|
111
|
Артур Подлужний
|
Yamaha YZF-R1
|
20
|
27.13,074
|
45,596
|
45,163
|
1.19,624
|
Супербайк (3)
|
4
|
22
|
Микита Калінін
|
Kawasaki ZX6R
|
20
|
27.34,343
|
1.06,865
|
21,269
|
1.21,473
|
ССП-600 (1)
|
5
|
37
|
Олександр Анін
|
Ducati Panigale 1199
|
20
|
27.44,161
|
1.16,683
|
9,818
|
1.20,199
|
Супербайк (4)
|
6
|
97
|
Олександр Бичков
|
Honda CBR-600RR
|
19
|
26.55,924
|
1 коло
|
1 коло
|
1.23,175
|
ССП-600 (2)
|
7
|
5
|
Анатолій Єфімов
|
Kawasaki ZX10R
|
19
|
26.56,929
|
1 коло
|
1,005
|
1.22,837
|
Супербайк (5)
|
8
|
43
|
Леонід Каллаш
|
Honda CBR-600RR
|
18
|
27.07,426
|
2 коли
|
1 коло
|
1.26,300
|
ССП-600 (3)
|
9
|
74
|
Олег Белоцький
|
Suzuki GSX-R 750
|
18
|
27.28,872
|
2 коли
|
21,446
|
1.29,212
|
Супербайк (6)
|
аварія
|
33
|
Анатолій Дорошенко
|
Suzuki GSX-R 600
|
1
|
-
|
-
|
-
|
1.28,333
|
ССП-600
|
схід
|
76
|
Данііл Мирошниченко
|
Kawasaki ZX10R
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Супербайк
Источник — Motorsport
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