Яскравий фінал чемпіонату України з картингу

Недільними гонками в Полтаві завершився Чемпіонат України з картингу 2017. Для когось VI-й етап став продовженням впевненої Чемпіонської ходи, для когось випробуванням сил в новому класі, а то й взагалі дебютним в професійному картингу. На разі картингову громаду чекає Кубок України, а у самих молодших спортсменів попереду ще один етап Кубку Дитячої Академії Картингу. Минулими вихідними гонки склалися наступним чином.

Клас 60 Міні Без перебільшення можна сказати, що це один з класів, який став прикрасою всього Чемпіонату 2017. Фінальний етап не став виключенням, і вже відома трійця пілотів і цього разу показала справжній майстер клас. В першому фіналі за перемогу основна боротьба пройшла між Костиною та Бондарєвим. Андросу довелося після старту надолужувати втрачені позиціїї. А в середині пелетону насичену боротьбою гонку провели Мороз, Нельга та Яремій. А в боротьбі за лідерство Саша робить дві вдалі атаки, одну з яких Ростік відразу нівелює перехрестив траєкторіі. А повертати втрачену позицію після другої, довелося, вже традиційно, на останньому колі в дуже красивому маневрі.

Фінальна гонка стала концентрованим відображенням всього Чемпіонату в даному класі. Це дійсно було щось неймовірне! Почнемо з яскравого протистояння Олександра та Ростислава. Вони три рази обмінюються позиціями, постійно нагадуючи один одному про себе. Явно, ніхто не збирався відступати. А в другій половині гонки до їх протистояння приєднується Янніс, який першу половину дистанції витрачає на те, щоби під’їхати ближче до лідерів. І ось тут починається найцікавіше – тепер вже три рівних по силі пілоти вступають в безкомпромісну епічну битву. Декілька обгонів на протязі кола, постійна зміна лідера, надзвичайні атаки. При цьому дуже і дуже важливим є той факт, що у всій цій боротьбі відчувалася надзвичайна повага пілотів один до одного і, як результат - всі вони перетинають фінішну лінію. А кращим цього разу стає Янніс Андрос, гонка якого може стати сценарієм будь-якого героїчного сюжету. Наздогнав, обігнав та відірвався! Браво! Підсумок етапу: перемагає Ростислав Костина (Borsch Racing, Київ), Андрос Янніс (ДЮСШ Автомобіліст, Київ) – друге місце, Бондарєв Олександр (Кононець-моторспорт, Київ) – третє місце.

В класі ДАК Мікро обидва фінали принесли різне розташування лідерів на фінішній прямій. Цього разу кращими стали Лєв Крутоголов, Лєв Слюсаренко та Макар Желєзняк. І хоча юних пілотів очікує ще один етап, вже зараз ми можемо привітати одного з них з достроковою Перемогою у Чемпіонаті. Чемпіон Дитячої Академії Картингу 2017 – Лев Крутоголов! Браво Чемпіоне !!! Підсумок етапу: перемагає Лев Крутоголов (Інгул-карт, Київ), його однокомандник – Лев Слюсаренко другий, третій – Макар Железняк (ДЮСШ Автомобіліст, Київ).

У Безкоробці об’єктивно кращим цього разу був Богдан Волинець, який впевнено виграє обидві гонки. Андрій Філенко також показує зріле пілотування і доїжджає другим. А красиву боротьбу показують Носаченко Олександр, Подтергер Сергій та дебютант класу – Караваєва Марія. Дякуємо пілотам за чудову гонку. У підсумку – перемога за Богданом Волинець (Borsch Racing, Київ), друге місце у Андрія Філенко (Kovdob-motorsport, Чернігів), третій – Подтергер Сергій (ДЮСШ Автомобіліст, Київ).

Безкоробку Юніор цього разу підкорює Красько Жора, обидва рази фінішуючи першим. Влад Іванченко та Микита Фурніка долучаються до боротьби за місця на подіумі і проводять красиву гонку. А ми вітаємо дебютанта класу – Партишева Олександра, який в протистоянні з Одиницею Андрієм та Прібитковим Кирилом виборює четверте місце. Отже, перемагає Георгій Красько (ДЮСШ Автомобіліст, Київ), Влад Іванченко (Кононець-моторспорт, Київ) – другий, третій – Микита Фурніка (ХОТШ ТСОУ Лідер, Харків).

Основна боротьба за призові місця у класі KZ 2 склалася між Іллею Телюком, Совічем Олександром, Скалею Єгором та Іваном Пекліним. І якби не помилка на старті фіналу Совіча, після якої Олександру довелося наздоганяти, очевидно, що підсумок етапу міг стати іншим. А старт фінальної гонки чудово вдається Івану Пекліну, він виходить другим. Ілля Телюк виграє старт та впевнено зберігає за собою лідерство до самого фінішу. Єгор Скаля втримує за собою третю позицію, не дивлячись на те що майже всю гонку переслідує його Олександр Сович. Нажаль через інцидент фінальну гонку достроково завершили Богдан Петренко та Денис Мартинюк. Отже у підсумку перемагає у VI-му етапі Ілля Телюк (ХОТШ ТСОУ Лідер, Харків), другий – Сович Олександр (PROMARMATURA, Дніпро), і третій – Пеклін Іван (Victory Racing Team, Київ).

Традиційно, спонсором грошового призового фонду змагань став Фонд підтримки молодих пілотів імені Олексія Долота.

Дякуємо спортсменам за чудові гонки та до зустрічі на Кубку України!