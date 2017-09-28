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Джолион Палмер готов к уходу из Формулы 1

Пилот Renault пока остается без команды на новый сезон

  • 28.09.2017 18:01
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Джолион Палмер готов к уходу из Формулы 1

Две недели назад в Сингапуре в Renault объявили о подписании контракта с Карлосом Сайнсом на следующий сезон – он заменит Джолиона Палмера. Британец не исключает, что может не найти себе места в Формуле 1.

Джолион Палмер: «Если в конце года я уйду из Формулы 1, в моей карьере начнётся новая глава, и я сделаю всё, чтобы на этот раз проект оказался долгосрочным. Формула 1 – отличная серия, я хотел бы остаться, но если у вас нет финансовых гарантий и вы не входите в число ведущих гонщиков, то каждый год чувствуете прессинг. Я хочу оказаться в такой серии, где получу долгосрочный контракт и смогу получать удовольствие от гонок.

Посмотрим, какой окажется реальность. В данный момент у нас нет готового плана – лишь разные варианты, которые нужно рассмотреть».

Говоря о возможности перейти в Williams, Палмер отметил: «У этой команды одна вакансия, на которую претендуют несколько гонщиков. Шансы есть, но я не хочу делать ставку только на этот вариант, хотя приложу максимум усилий».

Источник — f1news

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