Лебедина пісня Сепанга

Переповнений подіями та емоціями етап в Сінгапурі залишився позаду і ось нарешті чемпіонат робить свою чергову зупинку в Малайзії, де головні претенденти на титул ще на крок ближче підійдуть до розв’язки.

У 1999-му команди, медіа та вболівальники уперше зібралися в Сепангу на великому та сучасному автодромі – першому в Формулі 1, збудованому за безпосередньої участі Германа Тільке. На той момент траса разом з інфраструктурою була справжнім проривом та взірцем для багатьох інших, хто згодом з’явився в календарі Формули 1. На мою думку Сепанг і досі залишається найкращим автодромом, збудованим німецьким архітектором. Хоча б тому, що в майбутньому Тільке продовжив практику побудови трас, де є все – і довгі прямі, і повороти різного характеру від повільних шпильок, до швидкісних зв’язок.

На жаль для всього, навіть дуже доброго, рано чи пізно приходить кінець, от і промоутери малайзійського Гран Прі разом із місцевою владою, втомлені конкуренцією з іншими етапами в регіоні (яких і близько не було в 1999-му), постійним зростанням витрат на проведення гонки, відчутним зменшенням інтересу збоку вболівальників, прийняли рішення не продовжувати чинну угоду. Таким чином 19-й візит Формули 1 до Малайзії стане останнім, можливо, тимчасово.

Широка і водночас досить технічна траса подобається багатьом пілотам, бо дозволяє обганяти, а не чекати помилок суперників. Попри дві довгі прямі під час налаштування машини традиційний компроміс доводиться шукати меншою мірою, бо на другому звивистому секторі та початку третього швидкість проходження поворотів є значно важливішою, а на прямих значна роль відводиться DRS. Через спекотну погоду та високу вологість велике значення має стабільна робота систем охолодження. Крім того, як і в Сінгапурі пілоти під час гонки проходять справжнє випробування своїх фізичних можливостей. Звісно потужність та надійність моторів тут також має чимале значення, Льюіс Хемілтон може це підтвердити.

Вибір Піреллі комплектів Medium, Soft, SuperSoft для Сепангу зумовлений тим, що ця траса сильно навантажує шини, тож ризикувати з найбільш м’якою ґумою італійці не стали. Водночас і пілотам не надто подобаються жорсткі шини, яких абсолютна більшість замовила по одному обов’язковому:

Пілот Команда Medium Soft SuperSoft 44 Л. Хемілтон Мерседес 1 5 7 77 В. Боттас Мерседес 2 4 7 3 Д. Ріккардо Ред Булл 1 4 8 33 М. Ферстаппен Ред Булл 1 3 9 5 С. Феттель Феррарі 1 3 9 7 К. Райкконен Феррарі 1 3 9 11 С. Перес Форс Індія 1 4 8 31 Е. Окон Форс Індія 1 4 8 18 Л. Стролл Вільямс 1 2 10 19 Ф. Масса Вільямс 1 2 10 2 C. Вандорн Макларен 1 2 10 14 Ф. Алонсо Макларен 1 2 10 10 П. Гаслі Торо Россо 1 4 8 55 К. Сайнс Торо Россо 1 4 8 8 Р. Грожан Хаас 1 5 7 20 К. Магнуссен Хаас 2 4 7 27 Н. Хюлькенберг Рено 1 3 9 30 Д. Палмер Рено 1 3 9 9 М. Ерікссон Заубер 2 4 7 94 П. Верляйн Заубер 1 5 7

Бачимо, що вибір шин виявився прогнозованим в плані жорстких комплектів, у той час як набагато цікавішим буде остаточний вибір ґуми безпосередньо на гонку. Тим паче, що в Сепангу можливими є різні шинні тактики, зокрема минулого року пілоти на дистанції міняли шини від одного до трьох разів. З великою зацікавленістю чекають уїк-енду і в Піреллі: «Минулого року малайзійський етап відрізнявся від тих, що ми бачили тут раніше, це викликано заміною асфальтового покриття. Тоді ж на автодромі допрацювали дренажну систему, що є напрочуд важливим у регіоні, де часто йдуть сильні дощі. Характеристики нового асфальту рік за роком можуть відрізнятися, подивимося, як буде поводити себе покриття цього року. Нині ми привозимо найм’якіші шини, що будь-коли використовувалися тут в Малайзії – пілоти уперше отримають SuperSoft, а ми швидше за все отримаємо новий рекорд траси. Всі варіанти стратегії, що використовувалися раніше, доведеться переглянути враховуючи обрані комплекти шин, тому командам буде важливо зібрати максимум інформації під час практик», - поділився своїми очікуваннями керівник автогоночного підрозділу Маріо Ізола.

В Малайзії завжди особлива увага приділяється погоді, адже о цій порі року тропічні зливи та грози не просто звичне явище, а часто серйозно впливають на хід Гран Прі. От і цього разу вірогідність опадів під час гоночних сесій досить значна. При спекотному повітрі, яке прогріється до +30С +31С нас чекають зливи. При чому їх вірогідність в суботу й неділю набагато більша, ніж сьогодні. Таким чином останній в найближчому майбутньому Гран Прі Малайзії може нам подарувати ще одну класичну гонку на рівні тих, що тут відбулися у 2001-му або 2009-му роках.

Після приголомшливого фіаско Феррарі та впевненої перемоги Хемілтона в Сінгапурі букмекери ставлять на британця і напередодні уїк-енду в Малайзії. На здобуття поула лінія має такий вигляд: Хемілтон – 1,73; Феттель – 3,75; Боттас – 5,50; Райкконен – 13,00; Ріккардо – 21,00 і Ферстаппен – 23,00. А на перемогу в Гран Прі шанси виглядають досить схоже, але у Кімі вірять найменше: Хемілтон – 1,91; Феттель – 3,00; Боттас – 7,50; Ріккардо – 15,00; Ферстаппен – 17,00 і Райкконен – 23,00.

Певною мірою несподіваним стане дебют молодого 21-річного пілота в майбутньому Гран Прі – П’єр Гаслі, учасник молодіжної програми Ред Булл на найближчих двох етапах в Малайзії та Японії замінить за кермом Торо Россо Данііла Квята. Керівництво команди в світлі того, що Сайнс наступного року звільнить одне місце, вирішило провести випробування для француза в реальних умовах гоночного уїк-енду. З іншого боку рішення Ред Булл з огляду на «феноменальні» результати Квята в поточному чемпіонаті – 4 очка проти 48 у Сайнса, насправді не таке вже й несподіване. Додам тільки, що Гаслі у своїй «молодіжній» кар’єрі здобув чемпіонські титули у 2013-му в Еврокубку Формули Рено 2.0, минулого року став чемпіоном серії GP2, а нині виступає в японській Супер Формулі, де займаючи друге місце в особистому заліку зберігає шанси на цьогорічний титул.

Звісно що найбільшу увагу буде прикуто до боротьби Хемілтона з Феттелем, а також того, як уїк-енд проведуть учасники резонансної аварії двотижневої давнини. Німцеві кров з носу треба перемагати, інакше розраховувати можна буде виключно на диво, а отже варто розраховувати на те, що Скудерія буде зі штанів вистрибувати аби максимально допомогти своєму пілоту.

В будь-якому випадку прощальна гонка в Малайзії з огляду на прогноз погоди обіцяє стати яскравим дійством!

Гран Прі Малайзії, Сепанг, 29 вересня – 1 жовтня, п’ятниця – неділя

Довжина кола Кіл в гонці Дистанція Найшвидше коло в сучасній конфігурації: 5,543 км 56 310,408 км кваліфікація: 1:32.582 (2005, Фернандо Алонсо) гонка: 1:34.223 (2004, Хуан-Пабло Монтоя)

Розклад сесій за київським часом:

Перша практика 06:00 – п’ятниця 29 вересня

Друга практика 10:00 – п’ятниця 29 вересня

Третя практика 09:00 – субота 30 вересня

Кваліфікація 12:00 – субота 30 вересня

Гонка 10:00 – неділя 1 жовтня

В’ячеслав КОБРЖИЦЬКИЙ