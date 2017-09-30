На машине Феттеля меняют мотор

Себастьян Феттель вынужден был завершить третью тренировку досрочно – возникли проблемы с силовой установкой, и немец медленно вернулся в боксы. Проблемы возникли в одном из цилиндров, сам мотор, похоже, не повреждён, и в Ferrari попробуют его восстановить. Однако до тех пор команда решила установить на машину Феттеля новый двигатель внутреннего сгорания.
Это четвёртый мотор для Себастьяна в этом сезоне – в Скудерии планировали поставить его на следующем Гран При, в Японии. Таким образом, Феттель избежит какого-либо штрафа, а если неисправный мотор удастся починить, то и вообще каких-либо сложностей с ресурсом силовой установки в дальнейшем.
Единственной проблемой станет время – до начала квалификации осталось менее двух часов, так что с заменой двигателя механикам Ferrari придётся поторопиться.
Источник — f1news
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