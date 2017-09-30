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Хэмилтон стал победителем квалификации в Малайзии

Райкконен и Ферстаппен финишировали позади британца

  • 30.09.2017 15:01
  • 271 просмотров
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twitter.com/F1
© twitter.com/F1

Британец Льюис Хэмилтон завоевал стал победителем квалификации на Гран-при Малайзии.

Следом за ним в воскресенье будут стартовать Кими Райкконен и Макс Ферстаппен.

Отметим, что Себастьян Феттель начнет гонку с последней позиции из-за того, что на его болиде заменили мотор.

Источник — Sport.ua

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