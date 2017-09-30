Хэмилтон стал победителем квалификации в Малайзии

Британец Льюис Хэмилтон завоевал стал победителем квалификации на Гран-при Малайзии.
Следом за ним в воскресенье будут стартовать Кими Райкконен и Макс Ферстаппен.
Отметим, что Себастьян Феттель начнет гонку с последней позиции из-за того, что на его болиде заменили мотор.
Источник — Sport.ua
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