Кими РАЙККОНЕН: «Пока что все идет неплохо»

Кими Райкконен показал 2-е время в квалификации в Малайзии и надеется, что хороший гоночный темп машины Ferrari позволит бороться за высокий результат в Гран При.



Кими Райкконен: «Конечно, когда уступаешь обладателю поула совсем чуть-чуть (0,045 секунды), это расстраивает, но пока всё нормально. Я постарался выжать из машины максимум, но всегда можно что-то сделать лучше, ведь в любом случае проехать полностью идеальный круг невозможно. Впрочем, должен сказать, что поведение машины было отличным с самого начала уик-энда, так что пока всё идёт неплохо.



Завтра постараемся проехать больше, чем первые сто метров дистанции, а там будет видно, чего нам удастся добиться. Если удастся хорошо стартовать, обычно это позволяет получить преимущество, ведь первые несколько поворотов на этой трассе очень узкие, и надо постараться без проблем их преодолеть. У нашей машины очень хороший гоночный темп – посмотрим, как будут развиваться события завтра. Не хочется, чтобы кто-нибудь в меня врезался».