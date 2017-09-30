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Льюис ХЭМИЛТОН: «Удивлен тем, что завоевал поул»

Британец будет стартовать первым на Гран-при Малайзии

  • 30.09.2017 17:10
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Льюис ХЭМИЛТОН: «Удивлен тем, что завоевал поул»

В Малайзии Льюис Хэмилтон завоевал 70-й поул в карьере, опередив Кими Райкконена и Макса Ферстаппена.

Льюис Хэмилтон: «Прежде всего, посмотрите на трибуны! Для Малайзии это последний этап Формулы 1, но я никогда не видел здесь такого количества болельщиков – спасибо вам всем за поддержку!

Сегодня мы не представляли, как всё сложится. На тренировках Себастьян Феттель был очень быстр, но нашим инженерам удалось каким-то образом переломить ситуацию – сегодня у меня и Валттери машина ехала безупречно. Я удивлен тем, что завоевал поул, но очень этому рад!

Завтра нам предстоит непростое сражение с соперниками, вчера гонщики Red Bull Racing демонстрировали отличную скорость на длинной серии кругов, сегодня они тоже быстры. Надеюсь, мы должным образом скорректировали поведение машины и на дистанцию гонки, но посмотрим, как всё сложится. До первого поворота здесь очень длинный отрезок, всякое может случиться.

Я рад видеть здесь всех этих болельщиков – надеюсь, они придут посмотреть гонку!»

Источник — f1news

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