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Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Малайзии

Льюис Хэмилтон отстал от победителя на 12 секунд

  • 01.10.2017 11:59
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Getty Images. Макс Ферстаппен
© Getty Images. Макс Ферстаппен

Пилот Red Bull Макс Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона в начале Гран-при Малайзии, выйдя на первое место, контролировал заезд до самого финиша.

Спустя несколько кругов после старта Макс Ферстаппен опередил Льюиса Хэмилтона и, постепенно увеличивая отрыв от гонщика Mercedes, лидировал до конца гонки. Льюис Хэмилтон финишировал позади голландца в 12 секундах.

Эта победа стала второй в карьере Ферстаппена в Формуле 1 после его успеха на Гран При Испании в 2016 году.

На третью строчку подиума поднялся Даниэль Риккардо, чей темп позволил опередить Валттери Боттаса в начале гонки и на последних кругах сдерживать Себастьяна Феттеля. Немец, будучи единственным стартовавшим в гонке пилотом Ferrari, начал гонку с последней позиции и финишировал четвертым в 14 секундах позади Риккардо.

Валттери Боттас закончил гонку на той же позиции, с какой и стартовал – с пятой. Его скорость не позволяла сражаться с соперниками из Red Bull и Ferrari.

Лучшим из остальных стал гонщик Force India Серхио Перес, финишировав шестым. Позади него расположились пилот McLaren Стоффель Вандорн и оба гонщика Wililiams – Лэнс Стролл и Фелипе Масса. Десятку лучших замкнул напарник Переса Эстебан Окон.

Источник — Motorsport

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