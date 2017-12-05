Як Гран-Прі Баку роблять ще привабливішим для вболівальників

Озираючись на сезон 2017-го в Формулі 1, не складно виокремити його найяскравіші моменти. Зокрема, навряд чи погрішу проти істини, сказавши, що червнева гонка вулицями Баку стала найкращою серед інших. І не тільки через неспортивну поведінку Феттеля. Тож не скористатися з нагоди побачити чим живе столиця Азербайджану і як організатори готуються до проведення етапу наступного року було б надзвичайним марнотратством.

Попри низку усталених уявлень про міські траси одразу зазначу, що все залежить від конкретних обставин і домовленостей між організаторами та містом. В Баку вболівальники Формули 1 між етапами 2017-го і 2018-го років на вулицях міста можуть побачити елементи гоночної інфраструктури. Зокрема на проспекті Нафтовиків, на ділянці, де гоночні машини проїжджають в обох напрямках, бетонні огородження просто розділяють зустрічні транспортні потоки, причому рівно настільки, наскільки вони є потрібними під час проведення гоночного уїк-енду. Та і паддок, який по суті є конструкцією тимчасовою, цього року не демонтували. А от трибуни та зони розваг на Приморському бульварі тут таки тимчасові, хоча згадки про Формулу 1 і тут можна побачити. Та детальніше про підсумки цьогорічного Гран Прі Азербайджану і про те, що чекатиме вболівальників, які приїдуть наступного року, в ексклюзивному інтерв’ю розповів виконавчий директор Baku City Circuit Аріф Рагімов.

— Якщо говорити про Гран Прі Азербайджану 2017, то які ви можете зробити підсумки? Ви як організатор досягли запланованого?

— В перший рік проведення Гран Прі у нас були чудові заходи, але сама гонка була не настільки успішною в плані видовищності.

— Проте від вас сама гонка і не залежить.

— Так, безперечно, але цього року крім того, що ми провели ще більше заходів, відшліфували роботу з їх організації, кількості розваг, то ще й перегони вийшли настільки успішними.

— Це просто була найкраща гонка сезону.

— За багатьма опитуваннями – це була найкраща гонка сезону (усміхається), тому ми в принципі поставили всі галочки: і там де від нас щось залежало, і там де від нас нічого не залежить. І от останній елемент, це коли по завершенні гонки один з коментаторів сказав: «шикарна, фантастична, хаотична гонка» – всі були у захваті.

— Так і було. Переніс часу проведення Гран Прі Азербайджану 2018-го з червня, коли тут стоїть спека (у 2016-му гонка відбувалася за +33С, а у 2017-му було +28С – Sport.ua), але погода при цьому досить передбачувана, на кінець квітня якось вплинула на приготування до наступного року, чи змінилася ваша підготовка і як?

— Так. Те, що тепер Гран Прі відбудеться не в спеку, а наприкінці квітня, то умови будуть більш сприятливими – у нас буде в районі +20С, тобто геть не холодно, достатньо піджака і можна гуляти бульваром (паркова зона на набережній, частина якої прилягає до головної прямої на трасі – Sport.ua). Безперечно є фактор вітру, враховуючи ж те, що наші конструкції тимчасові, це може бути несприятливим для нас, а тому ми переносимо події з нашої головної концертної сцени до критої арени Baku Crystal Hall, де відбувалося Євробачення. Відповідно є й позитивні фактори. У нас тепер більша різниця з етапом в Сочі (російський Гран Прі наступного року перенесено на осінь – Sport.ua), тобто ми можемо просувати обидві гонки не конкуруючи за тих самих уболівальників. Другий позитив – це те, що наш Гран Прі відбуватиметься не під час Рамадану, адже попередні два рази гоночний уїк-енд припадав саме на Рамадан, а це дозволить залучити більше глядачів з Близького Сходу, з арабських країн. Зрештою в Crystal Hall буде дуже велика розважальна програма, тобто ми плануємо зробити ще більше, ніж було до цього. Крім власне концертів, ми плануємо зробити додатково ще й діджей-сети і таку велику фестивальну програму до ранку.

Сучасний символ Баку - Flame Towers вночі



— Стосовно закордонних відвідувачів, зокрема скільки їх цього року приїхало з України, ви маєте такі дані?

— Україна за кількістю відвідувачів Гран Прі Азербайджану знаходиться в топ п’ятірці. На першому місці упевнено знаходяться вболівальники з Росії, на другому – з Великобританії, а українці до топ-5 потрапляють. Тобто Україна для нас досить серйозний ринок, і ми з великою повагою ставимося до українців.

— Повернімося до питання переносу заходів в Crystal Hall – це пов’язано виключно з вітром і тим, що на вулиці трохи холодніше, ніж у червні, чи все ж таки погода може виявитися дощовою? Адже дощ для пілотів стане ще більшим викликом на і без того слизькій трасі.

— Насправді дощ можливий, але шанси таких опадів наприкінці квітня не набагато більші, ніж у червні. У нас ні квітень, ні червень не вважаються дощовими місяцями – у нас не буває сезонів мусонів коли все затоплює. В квітні все дуже спокійно, клімат м’який.

— Гаразд, а от стосовно позагоночних заходів – ви плануєте щось нове, таке, чого в попередні роки не робили? Зараз завісу привідкрити можете?

— Крім того, що ми найголовніше переносимо до Crystal Hall, зауважу, що минулого разу наша концертна програма починалася з зірки і завершувалася зірковим виконавцем (у червні 2017-го в Баку хедлайнерами були Таркан, The Black Eyed Peas, Ніколь Шерзінгер і Мерайя Кері – Sport.ua), і тривало це півтори години і все. То у 2018-му ми плануємо програму на всю ніч: спочатку міжнародні зірки, потім відомі діджеї виступлять в Crystal Hall, тобто ми прагнемо зробити таку велику різноманітну програму. На додачу ми відкриємо трек для пішохідних прогулянок після гоночних сесій – вболівальники зможуть самостійно пройтися трасою та побачити що це таке. У нас буде система шатлів довкола траси, тож можна буде на автобусі проїхати від однієї точки траси до іншої.

— Якщо на мить відволіктися від гонки, то що туристи, які завітали до Баку не під час проведення Гран Прі, можуть побачити в місті безпосередньо пов’язане з перегонами? Адже я вже побачив, що паддок стоїть на місці та й деякі інші об’єкти так само залишилися.

—Дійсно, частину інфраструктури, що залишилася від Формули 1 побачити можна. Минулого року паддок ми на 70% згорнули, і залишилося 30%, цього разу залишили як є. Проте наступного у нас буде відбуватися парад, зокрема на площі перед Будинком уряду, де і встановлено паддок, тому ми маємо його повністю демонтувати протягом 42 днів. І це буде ще той виклик.

Дорога біля фортечних стін – найвужче місце в календарі Формули 1

— А бруківку відкриєте?

— Поки що, ні. В принципі вона там, під асфальтом. Ми вже так робили після першого Гран Прі – ми асфальт на ділянці між 15-м і 16-м поворотом зняли, бруківку відкрили, але потім знову заасфальтували.

— Для вас як організаторів це просто не доцільно?

— Ми одного разу це зробили, показали, що бруківка на місці, що з нею все гаразд, що відкрити її можна в найкоротші терміни. Проте нині все залишається як є. Більше того, жодних скарг стосовно відсутності бруківки ми не отримували, можливо люди навіть задоволені, бо їздити там стало комфортніше (усміхається).

— Українським вболівальникам Формули 1 щось скажете?

— Насамперед з великим задоволенням запрошуємо усіх до Баку на Гран Прі у 2018-му і дуже сподіваємося, що можливо в найближчому майбутньому з’явиться український гонщик, який зможе залучити більше українських вболівальників цього прекрасного спорту.

— І наостанок – домовитися з Даніелем Ріккардо про візит в Баку було важко? Все ж таки сезон уже завершився, ще вчора він в Абу-Дабі провів день на шинних тестах, а вже сьогодні прилетів до Азербайджану.

— Ні, абсолютно не важко. Мені здається, що він легка на підйом людина з гарним настроєм, домовитися з ним було просто. Тим паче, що гонка в Баку для нього стала єдиною, де він цього року переміг, тож йому було дуже приємно повернутися сюди і побачити те, чого під час гоночного уїк-енду він не бачив. Ми показали йому старе місто, довкола якого він проїжджав на шаленій швидкості, але не бачив зсередини. Зрештою йому сподобалося, і він був вражений від побаченого.

Подарунок Даніелю від місцевої сувенірної крамниці

Відвідавши стару частину міста, повз яку проходить найвужча частина траси в усьому календарі, вірите чи ні, але зрозумів, що навіть в умовах звичайного дорожнього руху, який я застав, місце біля фортеці вражає – ганятися тут можуть або справжні професіонали, або нереальні відчайдухи.

І все ж вишенькою на бакинському торті був візит Даніеля Ріккардо, під час якого на власні очі вкотре переконався, що австралієць не працює над створенням та підтримкою образу найбільш веселого та доброзичливого гонщика в нинішньому пелотоні, а насправді є таким. Пілоти Формули 1 нерідко сприймаються з нальотом романтизму – постійні подорожі, перегони на межі, а інколи і за нею, приналежність до клубу обраних… Проте сучасні реалії геть інші – під час подорожей найчастіше все що вони бачать, це вид з вікон машин, які відвозять їх з аеропорту в готель, а потім на трасу і назад. Крім того витримати їх графік насправді дуже складно. Ріккардо минулого тижня ще у вівторок брав участь в тестах нових шин Піреллі в Абу-Дабі, а вже наступного дня прилетів в Баку – місто, де здобув свою єдину перемогу в сезоні-2017.

Уболівальники з Ріккардо під час автограф-сесії пілота

Австралієць прилетів на запрошення організаторів Гран Прі Азербайджану, які зробили дводенне перебування Даніеля доволі насиченим: для нього провели екскурсію історичною частиною міста, звозили на тренувальну базу ФК Карабах, частували місцевими стравами і не тільки. В свою чергу Ріккардо провів автограф-селфі-сесію для вболівальників, взяв участь у прес-конференції та роздав зо два десятки інтерв’ю. Серед інших поспілкувався і зі Sport.ua.

— Даніелю, як оцінюєте свій виступ в сезоні-2017 за 10-бальною шкалою?

— На «вісімку». Неділі здебільшого були гарними, що ж стосується безпосередньо гонок, то я б їх оцінив на дев’ять, але кваліфікації лише на сім з десяти. По суботах у мене були як гарні результати, так і розчарування. Цього року баланс постійно змінювався, але я змагався на максимумі та з пристрастю.

— В Абу-Дабі ви сказали, що Кімі Райкконен з його машиною мав би набагато випередити вас в особистому заліку. Після цього з’явилася думка, що ви цією заявою розпочали власну кампанію, мета якої через рік посісти місце Кімі в Феррарі.

— Ні, я не намагався продати себе дорожче (усміхається). Я просто був засмучений – протягом уїк-енду в Абу-Дабі мене часто запитували про Кімі і те, чи зможе він обійти мене в чемпіонаті. В підсумку за сезон у мене назбиралося шість сходів, а Кімі виступав на машині, що на більшості трас була набагато швидшою за нашу, тож я засмутився. Виступаючи за Феррарі, він не повинен був боротися зі мною за позицію в чемпіонаті. Я вважаю, що він мав би показати кращий результат. Зрештою всі перемоги Феррарі здобув тільки Себастьян. Я дійсно думаю, що Кімі міг би виступити краще.

— В юному віці ви коли-небудь мріяли виступати за Феррарі, чи не було такого?

— Ні. Коли я був дитиною, я підтримував Феррарі. Мій батько – великий шанувальник автоспорту, до того ж він народився на Сицилії, тож його вибір на користь Феррарі був природним. В таких умовах зростав і я. Мені звісно подобалися пілоти й інших команд, але серед команд – Феррарі. Це тоді, коли там були Алезі, згодом Шумахер. Та коли я сам почав займатися перегонами, моїм бажанням було потрапити до найкращої команди. І Ред Булл створила для мене саме такі умови. Побачимо, що станеться в майбутньому, проте моєю дитячою мрією було потрапити в Формулу 1 – не важливо в якій команді.

— З часу виступів за Ред Булл у вас було три напарники – Феттель, Квят і Ферстаппен. Хто з них найсерйозніший суперник і з ким боротися найцікавіше?

— Знаєте, я не хочу применшувати чеснот Себастьяна, він був і залишається топ-пілотом, проте найзапекліша боротьба у мене відбувається саме з Максом. В перший рік наших спільних виступів я переміг його у кваліфікаціях, тепер – він мене. Я вважаю його своїм найсильнішим напарником, до того ж він такий молодий і має найбільший потенціал для власного розвитку. Себ дуже добрий, але Макс – найскладніший мій напарник.

— Повернімося до Квята. Данііл – не найвідкритіша людина у спілкуванні з пресою, але яким він є за межами траси?

— Думаю, на трасі він був доволі закритим, подекуди зрозуміти його було досить складно. За межами траси він почувався більш розкуто, ставав більш відкритим. Часом з ним було досить весело, часом не так. Хочу сказати, що в цілому нормально. Мабуть, на трасі та в оточенні Ред Булл він відчував занадто великий тиск. Інколи він був занадто серйозним. Та поза роботою з ним було легко.

— Ви взяли участь у шинних тестах в Абу-Дабі. Хемілтон сказав, що HyperSoft – це кращі шини, які Піреллі зробила після свого повернення до Формули 1, а Райкконен помітної різниці не побачив. Що ви скажете про нові шини?

— Знаєте, що стосується старих типів гуми, то і я не відчув особливої різниці, але HyperSoft – це крок вперед в плані зчеплення з трасою. Мені він сподобався, думаю, цей тип шин буду дуже добрим на деяких трасах. Це крок у вірному напрямку, я цією гумою задоволений.

Вид на паддок з 25-го поверху

— Багато хто вважає вас королем обгонів сучасної Формули 1. В чому секрет? Мужність, розрахунок, робота на стимуляторі?

— Думаю, що секрет полягає в упевненості. Юнаком я не настільки добре обганяв – мені бракувало упевненості. Занадто багато думав: «Раптом потраплю в аварію? Або заблокую гальма й опинюся в гравії?». Проте чим більше я виступаю, тим більше зростає моя упевненість. Коли бачу вільне місце на трасі, я почуваюся впевнено і атакую. Як тільки вдається успішно обігнати опонента, починаючи маневр достатньо позаду нього, думаєш – так, це можливо. Наступного разу повторити те саме виходить уже з більшою упевненістю. Та все ж головне – упевненість. І дуже-дуже-дуже-дуже-дуже високій рівень майстерності! (Після цього Даніель злегка вдарив себе кулаком в груди та розсміявся).

— Вірите в те, що поведете боротьбу за титул у 2018-му?

— Це можливо. Я дійсно сподіваюся на це. (Зробивши паузу і глибокий подих). Думаю, що це можливо, так.

— А що буде з моторами Рено? Не секрет, що головною перевагою Мерседес залишаються їх силові установки.

— Думаю, що наступного року у нас не буде такої потужності, як у Мерседес, але нам потрібна надійність. Це б дозволило… наблизитися до них. Якщо ж додасться трохи потужності, отримаємо шанс поборотися за титул.

В’ячеслав КОБРЖИЦЬКИЙ із Баку