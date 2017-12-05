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Як Гран-Прі Баку роблять ще привабливішим для вболівальників

Промоутер гонки розповів Sport.ua про плани на 2018-й, а Даніель Ріккардо – про шанси на титул

  • 05.12.2017 12:44
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Sport.ua
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Озираючись на сезон 2017-го в Формулі 1, не складно виокремити його найяскравіші моменти. Зокрема, навряд чи погрішу проти істини, сказавши, що червнева гонка вулицями Баку стала найкращою серед інших. І не тільки через неспортивну поведінку Феттеля. Тож не скористатися з нагоди побачити чим живе столиця Азербайджану і як організатори готуються до проведення етапу наступного року було б надзвичайним марнотратством.

Попри низку усталених уявлень про міські траси одразу зазначу, що все залежить від конкретних обставин і домовленостей між організаторами та містом. В Баку вболівальники Формули 1 між етапами 2017-го і 2018-го років на вулицях міста можуть побачити елементи гоночної інфраструктури. Зокрема на проспекті Нафтовиків, на ділянці, де гоночні машини проїжджають в обох напрямках, бетонні огородження просто розділяють зустрічні транспортні потоки, причому рівно настільки, наскільки вони є потрібними під час проведення гоночного уїк-енду. Та і паддок, який по суті є конструкцією тимчасовою, цього року не демонтували. А от трибуни та зони розваг на Приморському бульварі тут таки тимчасові, хоча згадки про Формулу 1 і тут можна побачити. Та детальніше про підсумки цьогорічного Гран Прі Азербайджану і про те, що чекатиме вболівальників, які приїдуть наступного року, в ексклюзивному інтерв’ю розповів виконавчий директор Baku City Circuit Аріф Рагімов.

Якщо говорити про Гран Прі Азербайджану 2017, то які ви можете зробити підсумки? Ви як організатор досягли запланованого?
В перший рік проведення Гран Прі у нас були чудові заходи, але сама гонка була не настільки успішною в плані видовищності.

Проте від вас сама гонка і не залежить.
Так, безперечно, але цього року крім того, що ми провели ще більше заходів, відшліфували роботу з їх організації, кількості розваг, то ще й перегони вийшли настільки успішними.

Це просто була найкраща гонка сезону.
За багатьма опитуваннями – це була найкраща гонка сезону (усміхається), тому ми в принципі поставили всі галочки: і там де від нас щось залежало, і там де від нас нічого не залежить. І от останній елемент, це коли по завершенні гонки один з коментаторів сказав: «шикарна, фантастична, хаотична гонка» – всі були у захваті.

Так і було. Переніс часу проведення Гран Прі Азербайджану 2018-го з червня, коли тут стоїть спека (у 2016-му гонка відбувалася за +33С, а у 2017-му було +28С – Sport.ua), але погода при цьому досить передбачувана, на кінець квітня якось вплинула на приготування до наступного року, чи змінилася ваша підготовка і як?
Так. Те, що тепер Гран Прі відбудеться не в спеку, а наприкінці квітня, то умови будуть більш сприятливими – у нас буде в районі +20С, тобто геть не холодно, достатньо піджака і можна гуляти бульваром (паркова зона на набережній, частина якої прилягає до головної прямої на трасі – Sport.ua). Безперечно є фактор вітру, враховуючи ж те, що наші конструкції тимчасові, це може бути несприятливим для нас, а тому ми переносимо події з нашої головної концертної сцени до критої арени Baku Crystal Hall, де відбувалося Євробачення. Відповідно є й позитивні фактори. У нас тепер більша різниця з етапом в Сочі (російський Гран Прі наступного року перенесено на осінь – Sport.ua), тобто ми можемо просувати обидві гонки не конкуруючи за тих самих уболівальників. Другий позитив – це те, що наш Гран Прі відбуватиметься не під час Рамадану, адже попередні два рази гоночний уїк-енд припадав саме на Рамадан, а це дозволить залучити більше глядачів з Близького Сходу, з арабських країн. Зрештою в Crystal Hall буде дуже велика розважальна програма, тобто ми плануємо зробити ще більше, ніж було до цього. Крім власне концертів, ми плануємо зробити додатково ще й діджей-сети і таку велику фестивальну програму до ранку.

Сучасний символ Баку - Flame Towers вночі

— Стосовно закордонних відвідувачів, зокрема скільки їх цього року приїхало з України, ви маєте такі дані?
Україна за кількістю відвідувачів Гран Прі Азербайджану знаходиться в топ п’ятірці. На першому місці упевнено знаходяться вболівальники з Росії, на другому – з Великобританії, а українці до топ-5 потрапляють. Тобто Україна для нас досить серйозний ринок, і ми з великою повагою ставимося до українців.

Повернімося до питання переносу заходів в Crystal Hall – це пов’язано виключно з вітром і тим, що на вулиці трохи холодніше, ніж у червні, чи все ж таки погода може виявитися дощовою? Адже дощ для пілотів стане ще більшим викликом на і без того слизькій трасі.
Насправді дощ можливий, але шанси таких опадів наприкінці квітня не набагато більші, ніж у червні. У нас ні квітень, ні червень не вважаються дощовими місяцями – у нас не буває сезонів мусонів коли все затоплює. В квітні все дуже спокійно, клімат м’який.

Гаразд, а от стосовно позагоночних заходів – ви плануєте щось нове, таке, чого в попередні роки не робили? Зараз завісу привідкрити можете?
Крім того, що ми найголовніше переносимо до Crystal Hall, зауважу, що минулого разу наша концертна програма починалася з зірки і завершувалася зірковим виконавцем (у червні 2017-го в Баку хедлайнерами були Таркан, The Black Eyed  Peas, Ніколь Шерзінгер і Мерайя Кері – Sport.ua), і тривало це півтори години і все. То у 2018-му ми плануємо програму на всю ніч: спочатку міжнародні зірки, потім відомі діджеї виступлять в Crystal Hall, тобто ми прагнемо зробити таку велику різноманітну програму. На додачу ми відкриємо трек для пішохідних прогулянок після гоночних сесій – вболівальники зможуть самостійно пройтися трасою та побачити що це таке. У нас буде система шатлів довкола траси, тож можна буде на автобусі проїхати від однієї точки траси до іншої.

Якщо на мить відволіктися від гонки, то що туристи, які завітали до Баку не під час проведення Гран Прі, можуть побачити в місті безпосередньо пов’язане з перегонами? Адже я вже побачив, що паддок стоїть на місці та й деякі інші об’єкти так само залишилися.
Дійсно, частину інфраструктури, що залишилася від Формули 1 побачити можна. Минулого року паддок ми на 70% згорнули, і залишилося 30%, цього разу залишили як є. Проте наступного у нас буде відбуватися парад, зокрема на площі перед Будинком уряду, де і встановлено паддок, тому ми маємо його повністю демонтувати протягом 42 днів. І це буде ще той виклик.

Дорога біля фортечних стін – найвужче місце в календарі Формули 1

А бруківку відкриєте?
Поки що, ні. В принципі вона там, під асфальтом. Ми вже так робили після першого Гран Прі – ми асфальт на ділянці між 15-м і 16-м поворотом зняли, бруківку відкрили, але потім знову заасфальтували.

Для вас як організаторів це просто не доцільно?
Ми одного разу це зробили, показали, що бруківка на місці, що з нею все гаразд, що відкрити її можна в найкоротші терміни. Проте нині все залишається як є. Більше того, жодних скарг стосовно відсутності бруківки ми не отримували, можливо люди навіть задоволені, бо їздити там стало комфортніше (усміхається).

Українським вболівальникам Формули 1 щось скажете?
Насамперед з великим задоволенням запрошуємо усіх до Баку на Гран Прі у 2018-му і дуже сподіваємося, що можливо в найближчому майбутньому з’явиться український гонщик, який зможе залучити більше українських вболівальників цього прекрасного спорту.

І наостанок – домовитися з Даніелем Ріккардо про візит в Баку було важко? Все ж таки сезон уже завершився, ще вчора він в Абу-Дабі провів день на шинних тестах, а вже сьогодні прилетів до Азербайджану.
Ні, абсолютно не важко. Мені здається, що він легка на підйом людина з гарним настроєм, домовитися з ним було просто. Тим паче, що гонка в Баку для нього стала єдиною, де він цього року переміг, тож йому було дуже приємно повернутися сюди і побачити те, чого під час гоночного уїк-енду він не бачив. Ми показали йому старе місто, довкола якого він проїжджав на шаленій швидкості, але не бачив зсередини. Зрештою йому сподобалося, і він був вражений від побаченого.

Подарунок Даніелю від місцевої сувенірної крамниці

Відвідавши стару частину міста, повз яку проходить найвужча частина траси в усьому календарі, вірите чи ні, але зрозумів, що навіть в умовах звичайного дорожнього руху, який я застав, місце біля фортеці вражає – ганятися тут можуть або справжні професіонали, або нереальні відчайдухи.

І все ж вишенькою на бакинському торті був візит Даніеля Ріккардо, під час якого на власні очі вкотре переконався, що австралієць не працює над створенням та підтримкою образу найбільш веселого та доброзичливого гонщика в нинішньому пелотоні, а насправді є таким. Пілоти Формули 1 нерідко сприймаються з нальотом романтизму – постійні подорожі, перегони на межі, а інколи і за нею, приналежність до клубу обраних… Проте сучасні реалії геть інші – під час подорожей найчастіше все що вони бачать, це вид з вікон машин, які відвозять їх з аеропорту в готель, а потім на трасу і назад. Крім того витримати їх графік насправді дуже складно. Ріккардо минулого тижня ще у вівторок брав участь в тестах нових шин Піреллі в Абу-Дабі, а вже наступного дня прилетів в Баку – місто, де здобув свою єдину перемогу в сезоні-2017.

Уболівальники з Ріккардо під час автограф-сесії пілота

Австралієць прилетів на запрошення організаторів Гран Прі Азербайджану, які зробили дводенне перебування Даніеля доволі насиченим: для нього провели екскурсію історичною частиною міста, звозили на тренувальну базу ФК Карабах, частували місцевими стравами і не тільки. В свою чергу Ріккардо провів автограф-селфі-сесію для вболівальників, взяв участь у прес-конференції та роздав зо два десятки інтерв’ю. Серед інших поспілкувався і зі Sport.ua.

Даніелю, як оцінюєте свій виступ в сезоні-2017 за 10-бальною шкалою?
На «вісімку». Неділі здебільшого були гарними, що ж стосується безпосередньо гонок, то я б їх оцінив на дев’ять, але кваліфікації лише на сім з десяти. По суботах у мене були як гарні результати, так і розчарування. Цього року баланс постійно змінювався, але я змагався на максимумі та з пристрастю.

В Абу-Дабі ви сказали, що Кімі Райкконен з його машиною мав би набагато випередити вас в особистому заліку. Після цього з’явилася думка, що ви цією заявою розпочали власну кампанію, мета якої через рік посісти місце Кімі в Феррарі.
Ні, я не намагався продати себе дорожче (усміхається). Я просто був засмучений – протягом уїк-енду в Абу-Дабі мене часто запитували про Кімі і те, чи зможе він обійти мене в чемпіонаті. В підсумку за сезон у мене назбиралося шість сходів, а Кімі виступав на машині, що на більшості трас була набагато швидшою за нашу, тож я засмутився. Виступаючи за Феррарі, він не повинен був боротися зі мною за позицію в чемпіонаті. Я вважаю, що він мав би показати кращий результат. Зрештою всі перемоги Феррарі здобув тільки Себастьян. Я дійсно думаю, що Кімі міг би виступити краще.

В юному віці ви коли-небудь мріяли виступати за Феррарі, чи не було такого?
Ні. Коли я був дитиною, я підтримував Феррарі. Мій батько – великий шанувальник автоспорту, до того ж він народився на Сицилії, тож його вибір на користь Феррарі був природним. В таких умовах зростав і я. Мені звісно подобалися пілоти й інших команд, але серед команд – Феррарі. Це тоді, коли там були Алезі, згодом Шумахер. Та коли я сам почав займатися перегонами, моїм бажанням було потрапити до найкращої команди. І Ред Булл створила для мене саме такі умови. Побачимо, що станеться в майбутньому, проте моєю дитячою мрією було потрапити в Формулу 1 – не важливо в якій команді.

З часу виступів за Ред Булл у вас було три напарники – Феттель, Квят і Ферстаппен. Хто з них найсерйозніший суперник і з ким боротися найцікавіше?
Знаєте, я не хочу применшувати чеснот Себастьяна, він був і залишається топ-пілотом, проте найзапекліша боротьба у мене відбувається саме з Максом. В перший рік наших спільних виступів я переміг його у кваліфікаціях, тепер – він мене. Я вважаю його своїм найсильнішим напарником, до того ж він такий молодий і має найбільший потенціал для власного розвитку. Себ дуже добрий, але Макс – найскладніший мій напарник.

Повернімося до Квята. Данііл – не найвідкритіша людина у спілкуванні з пресою, але яким він є за межами траси?
Думаю, на трасі він був доволі закритим, подекуди зрозуміти його було досить складно. За межами траси він почувався більш розкуто, ставав більш відкритим. Часом з ним було досить весело, часом не так. Хочу сказати, що в цілому нормально. Мабуть, на трасі та в оточенні Ред Булл він відчував занадто великий тиск. Інколи він був занадто серйозним. Та поза роботою з ним було легко.

Ви взяли участь у шинних тестах в Абу-Дабі. Хемілтон сказав, що HyperSoft – це кращі шини, які Піреллі зробила після свого повернення до Формули 1, а Райкконен помітної різниці не побачив. Що ви скажете про нові шини?
Знаєте, що стосується старих типів гуми, то і я не відчув особливої різниці, але HyperSoft – це крок вперед в плані зчеплення з трасою. Мені він сподобався, думаю, цей тип шин буду дуже добрим на деяких трасах. Це крок у вірному напрямку, я цією гумою задоволений.

Вид на паддок з 25-го поверху

Багато хто вважає вас королем обгонів сучасної Формули 1. В чому секрет? Мужність, розрахунок, робота на стимуляторі?
Думаю, що секрет полягає в упевненості. Юнаком я не настільки добре обганяв – мені бракувало упевненості. Занадто багато думав: «Раптом потраплю в аварію? Або заблокую гальма й опинюся в гравії?». Проте чим більше я виступаю, тим більше зростає моя упевненість. Коли бачу вільне місце на трасі, я почуваюся впевнено і атакую. Як тільки вдається успішно обігнати опонента, починаючи маневр достатньо позаду нього, думаєш – так, це можливо. Наступного разу повторити те саме виходить уже з більшою упевненістю. Та все ж головне – упевненість. І дуже-дуже-дуже-дуже-дуже високій рівень майстерності! (Після цього Даніель злегка вдарив себе кулаком в груди та розсміявся).

Вірите в те, що поведете боротьбу за титул у 2018-му?
Це можливо. Я дійсно сподіваюся на це. (Зробивши паузу і глибокий подих). Думаю, що це можливо, так.

— А що буде з моторами Рено? Не секрет, що головною перевагою Мерседес залишаються їх силові установки.
Думаю, що наступного року у нас не буде такої потужності, як у Мерседес, але нам потрібна надійність. Це б дозволило… наблизитися до них. Якщо ж додасться трохи потужності, отримаємо шанс поборотися за титул.

В’ячеслав КОБРЖИЦЬКИЙ із Баку 

Источник — Sport.ua

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