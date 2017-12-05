Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Олександр Бондарев перемагає в Португалії !

Впевнений поступ талановитого Українського пілота на міжнародному рівні.

  • 05.12.2017 21:45
  • 60 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Олександр Бондарев перемагає в Португалії !

Після надзвичайного виступу на Світовому Гранд Фіналі Ротакс в Португалії в листопаді, Український картингіст Олександр Бондарев продовжує переможну ходу у інших міжнародних змаганнях.

Минулого місяця в Портімао (Португалія), зібралися 360 найкращих гонщиків Світу з 62-х країн та 5-ти Континентів на Фінальній гонці міжнародної картингової серії Rotax Max Challenge. Україну в ній представляли п'ять пілотів - Ростислав Костина, Олександр Бондарев, Данііл Кукурузов, Денис Чернишов та Георгій Красько.

Після декількох днів тренувань та відбіркових гонок, оскільки в дорослих класах зібралося по 72 пілота, до фінальної гонки потрапили Олександр Бондарев, Ростислав Костина та Данііл Кукурузов. Доречі, в півфіналі Олександр стартував з шостого місця, тримався в лідируючій групі пелетону і лише через невелику помилку втратив декілька позицій і тому фінішував, за офіційними результатами, на 14-му місці. Здавалося, що вже буде дуже важко юному пілоту обігнати досвідчених суперників, що опинилися попереду, про рівень яких кажуть їх титули Чемпіонів Іспанії, Португалії тощо. І тут Олександр проводить неймовірну гонку і в дуже напруженій боротьбі, коли важливо було застосувати весь досвід, талант та здібності, пробивається на 7-му позицію на фініші, а за офіційними підсумками стає шостим.

При тому, що Олександру всього 8 років і він наймолодший учасник серед всіх пілотів, він досягає найвищого результату за всю багаторічну історію участі представників від України на Світовому Гранд Фіналі Ротакс.

А вже 2-го грудня Олександр приймає участь в наступній гонці в Португалії - Troféu Bridgestone. Тут Олександр виступає на карті з новим для себе двигуном Iame puma, в рамках підготовки до участі в Чемпіонаті Іспанії 2018 року. 3-тє місце за підсумками кваліфікації дають можливість Олександру відразу вступити в боротьбу за лідерство і в півфіналі він фінішує вже другим.

Фінальна гонка, вже звично, видається дуже напруженою і в довготривалому протистоянні Олександру вдається перемогти в ній. Отже, 1-ше місце в престижній міжнародній гонці!!! Вітаємо Олександра!!!!

Також вітаємо тренера юного пілота - Олександра Кононця, батьків та всю команду з такими надзвичайно високими результатами!!!

Також особливо і окремо дякуємо Олександру за підняття на першу сходинку п'єдесталу з прапором України!!!

 

Автор — Николай Гой, Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.