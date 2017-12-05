Олександр Бондарев перемагає в Португалії !

Після надзвичайного виступу на Світовому Гранд Фіналі Ротакс в Португалії в листопаді, Український картингіст Олександр Бондарев продовжує переможну ходу у інших міжнародних змаганнях.

Минулого місяця в Портімао (Португалія), зібралися 360 найкращих гонщиків Світу з 62-х країн та 5-ти Континентів на Фінальній гонці міжнародної картингової серії Rotax Max Challenge. Україну в ній представляли п'ять пілотів - Ростислав Костина, Олександр Бондарев, Данііл Кукурузов, Денис Чернишов та Георгій Красько.

Після декількох днів тренувань та відбіркових гонок, оскільки в дорослих класах зібралося по 72 пілота, до фінальної гонки потрапили Олександр Бондарев, Ростислав Костина та Данііл Кукурузов. Доречі, в півфіналі Олександр стартував з шостого місця, тримався в лідируючій групі пелетону і лише через невелику помилку втратив декілька позицій і тому фінішував, за офіційними результатами, на 14-му місці. Здавалося, що вже буде дуже важко юному пілоту обігнати досвідчених суперників, що опинилися попереду, про рівень яких кажуть їх титули Чемпіонів Іспанії, Португалії тощо. І тут Олександр проводить неймовірну гонку і в дуже напруженій боротьбі, коли важливо було застосувати весь досвід, талант та здібності, пробивається на 7-му позицію на фініші, а за офіційними підсумками стає шостим.

При тому, що Олександру всього 8 років і він наймолодший учасник серед всіх пілотів, він досягає найвищого результату за всю багаторічну історію участі представників від України на Світовому Гранд Фіналі Ротакс.

А вже 2-го грудня Олександр приймає участь в наступній гонці в Португалії - Troféu Bridgestone. Тут Олександр виступає на карті з новим для себе двигуном Iame puma, в рамках підготовки до участі в Чемпіонаті Іспанії 2018 року. 3-тє місце за підсумками кваліфікації дають можливість Олександру відразу вступити в боротьбу за лідерство і в півфіналі він фінішує вже другим.

Фінальна гонка, вже звично, видається дуже напруженою і в довготривалому протистоянні Олександру вдається перемогти в ній. Отже, 1-ше місце в престижній міжнародній гонці!!! Вітаємо Олександра!!!!

Також вітаємо тренера юного пілота - Олександра Кононця, батьків та всю команду з такими надзвичайно високими результатами!!!

Також особливо і окремо дякуємо Олександру за підняття на першу сходинку п'єдесталу з прапором України!!!